В посольстве подтвердили госпитализацию белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом

Напомним, около 02:50 на трассе Санкт-Петербург - Невель автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя, съехал в кювет. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу. По информации из областного комитета по здравоохранению, первоначально "13 взрослых были доставлены в клинику. Шесть человек получили амбулаторная помощь, а семь пассажиров находятся в больнице. Один человек - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", - уточнили в дипмиссии. Кроме того, двое детей находятся в Детской областной клинической больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в посольстве.

Губернатор Псковской области взял под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в ДТП, развернут, в частности, пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.

"Посольство РБ работает в тесном контакте с российской стороной, занимается этим происшествием отделение дипмиссии в Санкт-Петербурге. По их информации, в скором времени должна открыться горячая линия российского МЧС, на которой будет размещена вся оперативная информация", - проинформировали в дипломатическом представительстве.