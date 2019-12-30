Жители Астрахани вновь пожаловались на запах газа

Мобильные группы по забору проб воздуха создали в Астрахани в связи с многочисленными жалобами на запах газа.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по области, обращения начались поступать с 6 утра 30 января, к полудню количество жалоб достигло 361.

К работе мобильных групп подключилась специалисты региональных служб Роспотребнадзора, Росприроднадзора и расчет службы радиационной и химической защиты МЧС. Запрошены данные с пунктов контроля состояния воздуха газопредприятий и центра гидрометеорологии. Случаев нарушения целостности газопроводов и утечки газа не выявлено.

Как писала "РГ", первые массовые жалобы жителей на запах газа начались в ночь на 11 декабря. Для контроля за ситуацией на базе регионального управления МЧС России был создан межведомственный штаб. По факту ЧП региональное управление СК России начало проверку. С 25 по 26 декабря в службу "112" поступило еще 47 звонков с жалобами на запах газа.