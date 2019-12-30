Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после обмена пленными

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после завершения обмена удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками и украинской стороной, сообщает ТАСС.

По результатам обмена президент Украины отметил, что первая часть договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате, выполнена.

- Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу выполнено, - заявил Зеленский в ходе брифинга в аэропорту "Борисполь".

По итогам обмена военнопленными республиками Донбасса был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись на Украину. Киев передал ЛНР и ДНР 124 человека.