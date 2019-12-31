Chery сертифицировала для России новый флагманский кроссовер

Chery Tiggo 8 выйдет на российский рынок с безальтернативным сочетанием мотора, коробки передач и привода, но с двумя вариантами компоновки салона. Об этом стало известно из Одобрения типа транспортного средства, опубликованного в базе Росстандарта.

Флагманский кроссовер Chery выделится и своими размерами, и мощностью мотора. Его длина составляет 4700 мм, ширина 1860 мм, высота 1705 мм. В такой кузов спокойно помещается третий ряд сидений. Однако компания предложит россиянам и машину с пятью сиденьями, в которой пассажиры получат больше комфорта без ущерба для багажного отделения.

Под капотом у "восьмерки" будет не 1.5T или 1.6Т, как оснащают эту модель в Китае, а 2-литровый турбомотор с отдачей в 170 л.с. Он сможет работать уже на 92-м топливе. В паре с ним - бесступенчатый вариатор. "Механику" и "роботы" в Chery решили не привозить. По крайней мере - на первое время.

В списке оборудования - штатно и по заказу - значатся фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, опции "зимнего пакета", климат-система, люк и остекление на крыше, электрорегулировки передних сиденьев, системы безопасности и помощи водителю.

Очевидно, что Chery Tiggo 8 будет самым дорогим в линейке компании. Однако даже примерную его цену назвать пока сложно - кроссовера с таким оснащением нет даже в Китае. Впрочем, в компании обещают начать продажи новинки во втором квартале 2020 года. А значит, постепенно обнародуют всю информацию об этой модели.

Сейчас Chery предлагает в России пять автомобилей семейства Tiggo - с индексами 2, 3, 4, 5 и 7. А кроме Tiggo 8, в 2020 году компания планирует начать продажи соплатформенного с ним кроссовера под брендом Exeed - TXL.