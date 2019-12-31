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31.12.2019 05:52
Рубрика: Общество

Forbes оценил санкции США против "Северного потока-2"

Журнал Forbes назвал запоздалыми на год американские санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток-2". По мнению экспертов издания, данные меры являются неэффективными и не помешают России достроить газопровод.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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В опубликованной журналом статье говорится, что сейчас строительство "Северного потока-2" уже почти завершено. Как отметил автор материала Кеннет Рапоза, введенные санкции "не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России". Он подчеркивает, что в Германии и Франции "проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с Россией". В публикации сказано, что партнеров "Газпрома" "не запугать антироссийскими шагами со стороны США, продиктованными геополитикой".

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

Общество СМИ и соцсети Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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