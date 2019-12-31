Как Варшава пытается сместить акценты и фальсифицировать историю

По словам Марии Захаровой, этот шаг является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, "расставив соответствующие, (выгодные для нее) акценты".

И это, несмотря на то, что вызов посла РФ является дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни, к которому нужно приковывать столь пристальное внимание местных средств массовой информации. "Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем". И расставить соответствующие акценты", - отметила Захарова.

У нас разное видение общей истории

Ранее главе российской дипломатической миссии сообщили о недовольстве официальной Варшавы комментарием президента РФ Владимира Путина о польском после в Германии Юзефе Липском перед началом Второй мировой войны. Напомним, что на расширенной коллегии российского министерства обороны Владимир Путин прокомментировал дневниковую запись польского посла в Германии конца 1930-х годов. Глава государства назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Липского, пообещавшего установить памятник Гитлеру в Берлине за депортацию евреев в Африку. Владимир Путин назвал "полным бредом" позицию западных политиков, выраженную в резолюции Европарламента: в ней СССР объявлялся ответственным за начало Второй мировой войны чуть ли не наравне с гитлеровской Германией.

Ранее, выступая на своей пресс-конференции, российский президент доходчиво объяснил, что Советский Союз был последним государством в Европе, которое заключило с нацистской Германией соглашение о ненападении, известное, как "пакт Молотова - Риббентропа" А вошли советские войска в эту страну ради ее же спасения, а не "оккупировали ее", как любят представлять это событие некоторые антироссийски настроенные польские политики.

В МИД Польши расценили слова президента РФ как "представляющие ложную картину событий (перед Второй мировой войной)". 27 декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен для беседы в польский МИД, директор восточного департамента которого довел до него тезисы о недовольстве польской стороны словами российского президента. Андреев в ответ подчеркнул, что и у России есть весомые аргументы в защиту своей позиции и огласил их польскому дипломату. Впрочем, оптимизма сторонам эта встреча явно не добавила. "У нас слишком разное видение нашей общей истории, в частности, такого сложного и противоречивого периода, как канун и период Второй мировой войны, её итоги. Поэтому в настоящее время можем сказать, что наши позиции резко отличаются друг от друга", - подчеркнул Сергей Андреев, которого цитирует РИА Новости.

Откровенно антироссийская реакция на слова президента РФ польских дипломатов, которые по роду службы должны взвешивать каждую фразу и доверять фактам, моментально спровоцировала волну возмущения у местных русофобов и фальсификаторов истории.

Отметим, что российские и польские эксперты сообща, как говорится, "не пиарясь" и не разглашая результаты своего кропотливого труда до его завершения, работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений. Однако, не дожидаясь итогов работы ученых-историков, свой "вердикт" исторической правде накануне 75-летия победы над фашизмом во Второй Мировой войне уже начали выносить первые лица польской политической элиты и их кураторы из-за океана.

Так, в ответ на заявление Владимира Путина польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter, задавшись целью в очередной раз прокомментировать не дающий покоя восточноевропейским деятелям "пакт Молотова-Рибентропа" пришел к "неожиданному историческому открытию": на самом деле якобы Гитлер и Сталин были союзниками, и последний виноват в многочисленных "коммунистических преступлениях на территории Польши".

В ответ на слова Моравецкого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter, что первой заключила пакт о ненападении с Германией именно Польша. Это Варшава в ответ на возможность стать союзником Гитлера получила себе часть территории Чехословакии. По словам российского сенатора, "Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите".

Ганс-Адольф фон Мольтке, Юзеф Пилсудский, Йозеф Геббельс и Юзеф Бек в Варшаве 14 июня 1934 г. Фото: Getty Images

Варшава ищет поддержку у "большого брата"

Сегодняшние польские правители, конечно же, знают о попытках польских властей подружиться с фюрером, о Мюнхенском сговоре, о своём "доморощенном диктаторе" Юзефе Пилсудском, которым восхищался Гитлер и даже присутствовал на его похоронах в мае 1935 года. Однако в Варшаве в очередной раз пытаются втолковать согражданам и довести до Европарламента сфальсифицированные легенды о "кровавом режиме диктатора Сталина" и "руке Москвы".

Все эти попытки сделать из Сталина и героического советского народа ответственных за "все беды и трагедии" напоминают не просто заезженную, а вдоволь искореженную пластинку. Забыто и то, что российский герой-разведчик Андрей Николаевич Ботян, прототип легендарного майора Вихря, вместе с соратниками спас уникальный исторический город Краков от уничтожения немецкими войсками.

Прав был один из аналитиков, заявивший о том, что польские власти "постоянно ищут хозяина в надежде на то, что он наконец-то сделает их империей". "Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания", - говорил в свое время сэр Уинстон Черчилль.

У некоторых польских политиков в многолетнем тренде - "история наизнанку". А как иначе: ведь кредиты, транши, финансовые вливания, как известно, надо отрабатывать, даже если ты выставляешь себя посмешищем на весь белый свет. Тем более если есть лишний повод прослыть "настоящим демократом" и "защитником свободы слова", соответствовать тем критериям, неуклонного соблюдения которых и требуют от тебя за океаном в ущерб совести, принципам и исторической правде. Тем более что польским политикам, как было сказано выше, не привыкать добиваться дружбы у "больших братьев".

"Двойка по истории" американскому послу

Вдохновение всякий раз посещает таких горе-политиков, когда масла в огонь добавляют их англосаксонские друзья. И причем, делают это с такими откровенными ляпами, что приходишь в настоящий шок от кадровой политики американского госдепартамента в части назначения глав американских дипломатических миссий за рубежом.

В этой связи особенно отличилась посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Она написала в Twitter, что, дескать, Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну, а Польша стала их "невинной жертвой". Судя по всему, по истории у этой госпожи твердая двойка. Как у некоторых американских школьников, которые не могут показать на карте мира, где находятся Россия и Китай.

Ей, конечно, невдомек, что Сталин и Гитлер никогда не встречались и не общались между собой, а тем более не договаривались о начале Второй мировой войны и порабощении Польши. "Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - написали в Twitter российские дипломаты.

Иоахим фон Риббентроп, Йозеф Бек, Адольф Гитлер, Константин фон Нейрат, Герман Геринг, Йозеф Липски Фото: Getty Images

Цинизм не знает границ

Польша любит представить себя как "бедную овечку", постоянно напоминая о том, что именно она является одной из главных жертв Второй Мировой войны, накануне которой якобы с двух сторон оказалась "зажатой" Германией и СССР. При этом официальная Варшава регулярно смещает исторические акценты и откровенно фальсифицирует факты, делая это предельно цинично и хладнокровно. Одновременно пользуясь услугами и поддержкой своих многолетних антироссийских пропагандистов, начинавших, как говорится, "полоскать на чем стоит" еще Советский Союз полстолетия назад. В трагедии в Катыни, по версии отдельных политиков в Польше, виноват Сталин и его НКВД. Полностью игнорируется уничтожение польскими радикалами перед Второй мировой войной русских православных церквей, в том числе, и собора Александра Невского в Варшаве, и публичное сожжение сотен икон. Забыто и то, как лебезили перед Гитлером, как вынашивали вместе с ним польские руководители при Пилсудском идею сокрушить советских большевиков.

Как в польском минобороны, а конкретно в генеральном штабе, создали организацию "Прометей". Ее "стратеги" планировали расколоть Советский Союз. Польские власти, как в случае с Чехословакией, были не прочь "прирастать" землями соседей, с которым они сейчас работают бок о бок в части антироссийской риторики. Польша участвовала в разделе Чехословакии, а теперь, ничуть не смущаясь, обвиняет Сталина и СССР в развязывании войны.

В 1938 году Польша при поддержке Германии вынашивала планы захвата Литвы. "В случае конфликта между Польшей и Литвой, следует в первые же часы оккупировать территорию Клайпеды. Необходимые меры уже приняты", - писал советник Гитлера по внешней политике и министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп. И только после того, как 18 марта 1938 года советское правительство заявило, что в случае вторжения Польши денонсирует польско-советский пакт о ненападении, и де-факто объявит Польше войну, поляки отказались от планов захватить Литву.

Руководство Польши, наконец, не имело ничего против нападения на СССР. И напоследок. В Польше любят говорить о национальной терпимости. Официальные власти Польши при этом вовсе забыли о погроме евреев в Варшаве в июле 1946 года, проходившем под лозунгом "Завершим дело Адольфа Гитлера". Не случайно, что в одном из опросов, проводившихся в 2019 году, Польша уверенно заняла первое место по уровню антисемитизма в обществе среди европейских стран, оставив позади себя все европейские страны.

И как, скажите польские власти, забыть об этом, как и об африканских гетто, о которых мечтал польский посол в Германии 1930-х. Именно об этой исторической правде и сказал российский президент. И эта историческая правда стала для официальной Варшавы, привыкшей к ее фальсификациям, настоящей пощечиной.