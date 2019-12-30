Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши после того, как президент Владимир Путин назвал главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей".

В эфире телеканала "Россия 1" Захарова пояснила, что вызов посла РФ является дипломатической рутиной, это не какое-то кульминационное событие. Отвечая на вопрос, зачем же был вызван посол, представитель МИД отметила, что тут все просто: для того, чтобы переиграть эту ситуацию в свою пользу и расставить соответствующие акценты, пишет ТАСС.

Захарова напомнила, что в 2020 году исполнится 75 лет неизменной позиции России касательно итогов Второй мировой войны. Она подчеркнула приверженность Москвы этим итогам, их юридическому описанию и юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, слова Владимира Путина задели Варшаву за живое. Польша не хочет признавать этой части своей истории, и изображают ее безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако, отметил Пушков, история этой страны говорит совсем о другом.

Напомним, речь идет о словах Владимира Путина, прозвучавших на расширенном заседании коллегии Минобороны. Так глава государства назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - заявил президент, цитируя дневниковые записи из архивов. Позже министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева. По его словам, беседа в МИД была жесткой, но вполне корректной. Стороны остались при своей позиции.