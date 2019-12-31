Миллер озвучил подробности договора по газу России и Украины

Стали известны детали договора России и Украины по транзиту газа в Европу. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, для достижения финальных договоренностей потребовалось пять дней непрерывных двусторонних переговоров.

"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - цитирует Миллера РИА Новости.

Как сообщили в российской компании, "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транзита, где стороной ответственной за прокачку газа через территорию Украины будет "Нафтогаз". Последний, в свою очередь, заключил межоператорское транспортное соглашение с "Оператором ГТС Украины". Именно эти две компании берут на себя все риски за прокачку газа от границы Украины с Россией до ЕС.

Как сообщалось ранее, минимальные оговоренные объемы транзита составят: в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубометров в год. Источники в украинской компании рассказали, что договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" заключен по принципу "качай или плати". При этом возможные дополнительные объемы будут оплачиваться по повышенному тарифу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить в бюджет за весь срок действия договора более семи миллиардов долларов. Ранее считалось, что транзит российского газа через территорию Украины приносит стране от двух до трех миллиардов долларов в год. Правда, речь шла о значительно больших объемах. В 2018 году Россия прокачала через территорию Украины 86,8 миллиарда кубометров газа, а в 2017 году - 93,5 миллиарда кубометров.

По итогам переговоров стороны также подписали мировое соглашение о снятии претензии к "Газпрому" со стороны Антимонопольного комитета Украины на сумму в 7,4 миллиарда долларов. Российская же компания 27 декабря уже выплатила Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.