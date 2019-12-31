12 часов до Нового года: Как готовится Москва

До Нового года осталось всего 12 часов, и Москва уже готовится его встречать. На главной улице города, Тверской, час назад открылись народные гуляния. Сотни людей в эти же минуты ожидают вылета на отдых в столичных аэропортах: десятки рейсов задерживаются.

За ночь город немного припорошило снегом, и люди охотно потянулись на улицы. Тверская - главная во многих маршрутах, здесь развернулся космический городок с аттракционами и фотозонами.

"Ну вот, а то я уж подумал, что нету в вашей России зимы, - на смеси русского, английского и, как потом выяснилось, индонезийского обратился к своей жене Насте один из гостей московского фестиваля "Путешествие в Рождество" Андри. - Приехали к супруге на родину специально под Новый год из Бандунга. Не слыхали? Ну да, русские же на Бали ездят. А это провинция небольшая, подальше". Андри и Настя только что приехали в центр Москвы с ВДНХ, где сделали пару-тройку кругов на катке. Вместе с ними на Тверскую потянулись первые гуляющие, которые намерены встречать праздник на свежем воздухе. Многие выходят на прогулку с детьми, они в основном отправляются на Манежную площадь.

В сетевых магазинах с утра небольшой ажиотаж. Икра, колбаса, рыба - люди в очереди рассказывают, что наготавливать будут специально для гостей. Замечены на улицах курьеры - разносчики готовой еды. Многие решили не заморачиваться с готовкой. Но семейные и соседские посиделки - до сих пор в чести в московских домах. Мигающие на разные цвета и лады оконные гирлянды - словно мишени для "нового счастья".

Праздничный свет московских окон - красочная иллюстрация недавнего опроса фонда "Общественное мнение": 85 процентов столичных жителей готовятся встречать Новый год дома. Лишь 3 процента респондентов решили провести праздник за границей. Данные Aviasales подтверждают, что основная загрузка аэропортов столицы ожидается не первого, а именно второго января. Сегодня тоже немало желающих поспеть прямо за стол куда-нибудь на курорт или к родным в регионах. Но не у всех все по плану. По данным "Яндекс. Расписания", задержано 39 рейсов в трех крупнейших аэропортах столицы. Больше всего затруднений в Домодедово, где из расписания выбились 27 бортов.

По наблюдениям корреспондентов "РГ", рост пассажиропотока начался еще 27 декабря. Об этом как минимум "говорили" переполненные двухэтажные аэроэкспрессы, подъезжавшие к Савеловскому вокзалу и следовавшие в аэропорт Шереметьево.

Встретить Новый год в других городах и странах решили семьи с детьми и большие компании друзей - их корреспондент "РГ" встречал чаще всего. Некоторые прихватили с собой кошек и собак. Багажные стойки аэроэкспресса были заняты преимущественно большими чемоданами. На верхних полках - небольшие дорожные сумки, рюкзаки, яркие бумажные пакеты - наверняка с подарками. Попадалось на глаза и громоздкое горнолыжное снаряжение.

О стремительном приближении праздников в Шереметьево напоминают украшенные елки, а также звезды, подарочные коробки и пряничные домики, свисающие с потолков. И посадочные талоны с новогодним дизайном, которые на стойках регистрации выдают вылетающим пассажирам.