В Магнитогорске почтили память жертв взрыва газа в доме

Во всех храмах Челябинской митрополии прошли панихиды. Священники и прихожане вознесли молитвы об упокоении душ людей, трагически погибших год 31 декабря 2018 года. "Хотя этот день и выделен теперь как особый день поминовения, но нужно не забывать молиться о погибших и в другие дни. Это будет проявлением нашей христианской любви к ним", - говорит ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев.

"Мы все безмерно скорбим. Ничем нельзя компенсировать потери. Со своей стороны мы сделали все, что могли - начиная с первого дня мы помогали всем магнитогорцам пережить эту трагедию. Впоследствии мы в кратчайшие сроки привели территорию возле дома в надлежащий вид по согласованию с жителями дома. Вся страна осталась небезучастной к нашей проблеме - хочется еще раз поблагодарить всех за это", - сказал глава города Сергей Бердников.

В панихиде в Магнитогорске принял участие и губернатор Алексей Текслер. "Эта трагедия сплотила не только жителей нашего региона, но и всей страны, - подчеркнул он. - Мы помним каждого, кто погиб. Сегодня я со своей семьей отдаю дань памяти всем жертвам. Во время каждого своего визита в Магнитогорск я открыто встречаюсь и общаюсь с горожанами. Мы обсуждали разные проблемы: вопросы расселения, выплаты компенсаций, оказания медицинской помощи. За прошедший год нам удалось предоставить жителям обрушившихся подъездов новое жилье. Собственники других квартир также могли воспользоваться такой возможностью и переехать, таких оказалось 159 человек".

Напомним, в южноуральском городе 31 декабря 2018 года в шесть утра по местному времени в жилой многоэтажке на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв. Обрушился один из подъездов. Из-под завалов извлекли тела 39 человек. Среди погибших было шестеро детей. Как напоминание об этом - плюшевые игрушки, которые принесли сегодня горожане к собору, к импровизированному мемориалу в виде деревянного креста (позднее здесь установят памятник, чтобы жители могли ежегодно приходить возлагать цветы и чтить память погибших). Несмотря на холодную погоду, утром к дому на Карла Маркса пришли два десятка человек, среди них были и родственники тех, кто жил здесь.

В соцсетях жители города и не только вспоминают случившееся, выражают соболезнование тем, кто потерял тогда родных и близких. "Целый год прошел, но забыть такое не возможно, светлая память погибшим, а родным соболезную", - пишет Наталья Фролкова. "Это невозможно забыть, как сплотился весь город, такое огромное горе и трагедия, как вчера это было...Такой страх и ужас...Царствие небесное погибшим", - говорит Елена Березина. "Соболезнование родным и близким. Благодарность всем участникам помощи в ЧС. И благодарю Бога за предоставленную возможность проявить человечность и не остаться в стороне", - говорит психолог Рауф Халматов.

В условиях сложной метеообстановки и повышенного риска обрушения после взрыва спасли 18 человек, из-под завалов извлекли шестерых, в том числе - двух детей. Одним из них оказался десятимесячный мальчик Ваня, за судьбой которого до сих пор следит вся страна. Он находился под завалами больше 30 часов - его спасение тогда назвали чудом.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следствие отрабатывало все возможные версии, но в результате остановились на приоритетной: взрыва бытового газа, так как следов взрывчатых веществ или их компонентов обнаружено не было.