США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде

Соединенные штаты экстренно перебросили в Багдад 100 морских пехотинцев для охраны посольства США. Об этом заявил представитель Центрального командования США Майк Лохорн. По его словам, Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии.

Акции протеста шиитов в иракской столице вылилась в массовые беспорядки на прилегающей к дипмиссии территории. Собравшиеся предприняли попытку прорваться в здание, которая провалилась. В результате инцидента был убит американский контрактник - предположительно сотрудник охраны посольства.

Президент США Дональд Трамп возложил всю ответственность за нападение на Иран и пообещал не оставить его без ответа.