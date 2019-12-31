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31.12.2019 21:33
Рубрика: В мире

США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде

Текст: Владимир Шилов

Соединенные штаты экстренно перебросили в Багдад 100 морских пехотинцев для охраны посольства США. Об этом заявил представитель Центрального командования США Майк Лохорн. По его словам, Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии.

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Акции протеста шиитов в иракской столице вылилась в массовые беспорядки на прилегающей к дипмиссии территории. Собравшиеся предприняли попытку прорваться в здание, которая провалилась. В результате инцидента был убит американский контрактник - предположительно сотрудник охраны посольства.

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