Покупателей подержанных иномарок освободили от утилизационного сбора

На практике часто возникают ситуации, когда тот, кто ввез, продал машину, не заплатив сбор. В таком случае счет часто выставлялся новому владельцу машины. Поэтому юристы советуют покупателям внимательно смотреть, есть ли в документах на машину отметки об уплате утилизационного сбора.

Поворота в судебной практике, само того не желая, добилась некая компания, торгующая спецтехникой. Она ввезла через Брянский акцизный таможенный пост пять тракторов. Утилизационный сбор заплачен не был, а когда Центральная акцизная таможня выставила требования, бизнесмены ответили, что трактора уже проданы, а значит платить должны новые хозяева. Сумма сбора, кстати, составила 300 тысяч рублей.

Верховный суд России, рассмотрев дело, решил, что платить должна фирма, которая ввезла технику. А к честным покупателям финансовых претензий быть не должно.

Как пояснили в Верховном суде, в законе действительно есть указание, что "плательщиками утилизационного сбора признаются лица, которые приобрели транспортные средства на территории Российской Федерации у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка утилизационного сбора". Однако, говорится в обзоре судебной практики, "смысл данной нормы состоит не в прекращении обязанности по уплате утилизационного сбора у лица, осуществившего ввоз транспортных средств, а в обеспечении возможности взыскания рассматриваемого обязательного платежа за счет средств покупателя, который знал или должен был знать о неисполнении обязанности по уплате данного фискального сбора лицом, осуществившим ввоз транспортного средства".

Иными словами, данная норма, по мнению Верховного суда, распространяется на недобросовестных покупателей, которые знали, что продавцы не заплатили в казну все, что должны. Такие правовые позиции распространяются на все подобные ситуации: купил ли человек легковую машину для себя или трактор для работы. Тот, кто ввез машину, обязан заплатить утилизационный сбор даже в том случае, если успел продать автомобиль до звонка из таможни.