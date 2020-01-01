Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей"

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп устроили роскошную новогоднюю вечеринку, которая прошла во вторник вечером в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

На вечеринке Трампа присутствовали многие известные люди, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, который находится в центре скандала с импичментом. Среди других приглашенных лиц были основатель My Pillow Майк Линделл, ведущий новостей Лу Доббс, основатель Turning Point USA и давний бизнес-партнер Трампа Чарли Кирк, член палаты представителей Ли Зельдин, а также все пятеро детей Трампа, включая его дочь и советника Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Дональд Трамп принимал гостей вместе с Меланьей на красной ковровой дорожке возле входа в свою резиденцию. Рядом с родителями находился тринадцатилетний Бэррон Трамп, сообщает The Daily Mail.

Перед тем, как глава Белого дома направился к столу, он поговорил с журналистами из президентского пула о некоторых своих прогнозах на 2020 год.

Он предположил, что США не "пойдут войной на Иран". Беспорядки вокруг здания посольства США в Багдаде "не продлятся очень долго", сказал президент, явно рекламируя американскую военную мощь - чуть ранее стало известно о том, что Трамп распорядился направить для охраны дипмиссии подразделение морских пехотинцев. "Хочу ли я войны? Нет, я хочу иметь мир. И Иран должен стремиться к миру больше, чем кто-либо", - пояснил Трамп.

Он также дал понять, что сохраняет надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын будет вести себя, "как человек слова" и не начнет новые ядерные испытания. "Я надеюсь, что его рождественский подарок - прекрасная ваза, это то, что мне нравится, ваза, а не что-то еще", - сказал президент США.

Конечно, Трамп не упустил случая, чтобы пройтись по своим непримиримым критикам. Он назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси "очень переоцененным человеком", председателя комитета по разведке нижней палаты конгресса, демократа Адама Шиффа, который де-факто инициировал дело об импичменте президента, "коррумпированным политиком".

Трамп сказал, что не будет возражать против судебного разбирательства по импичменту. "Мне все равно, это не имеет значения. Насколько я понимаю, я был бы очень рад этому испытанию, потому что мы не сделали ничего плохого", - заявил американский президент.

"Я хочу поблагодарить всех, я хочу, чтобы у вас был отличный год. Смотрите, вы уважаемые люди. Вы должны оставаться честными. Если вы честны, я выиграю на выборах. Так что я бы предпочел, чтобы вы были честными, хорошо?" - сказал Трамп журналистам, прежде чем отправиться в здание резиденции.