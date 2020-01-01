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01.01.2020 22:16
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации

Текст: Ариадна Рокоссовская

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые с 2013 года не сделал новогоднего обращения к нации. Вместо этого он выступил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, где заявил, что страна готовится представить новое стратегическое вооружение.

Жителей Северной Кореи и наблюдателей, с нетерпением ожидавших традиционную новогоднюю речь Ким Чен Ына, в которой он всегда обозначал основные политические приоритеты страны на грядущий год, в первый день 2020 года ждал сюрприз. Председатель Госсовета КНДР изменил привычный сценарий, чем, как уверяет Bloomberg, "упрочил свой имидж непредсказуемого лидера".

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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В этом году на государственном телевидении КНДР отсутствовали какие-либо упоминания о новогоднем обращении председателя Госсовета, стенограмма не была опубликована, как это бывало, в центральной газете народной республики. Вместо этого СМИ освещали выступление Ким Чен Ына на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, где он объявил, что, в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове, больше не связан обязательством выполнять мораторий на ядерные испытания. Он сообщил, что вскоре представит "новое стратегическое оружие", и это добавит проблем внешней политике президента США Дональда Трампа, который стремится к переизбранию в новом году.

Речь, которую наблюдатели, по данным информационного агентства AFP, уже назвали "ракетой в голову Трампа", американский президент встретил с показной беспечностью и сообщил журналистам, что Ким Чен Ын сдержит все данные им обещания, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова, а также назвал северокорейского лидера человеком слова.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Пленум проходил с 28 по 31 декабря в штаб-квартире Центрального комитета партии в Пхеньяне, на нем обсуждался широкий круг тем от укрепления экономики и безопасности до экологии. Участие в нем принимали работники ЦК партии, представители министерств, главы партийных организаций провинций, городов и уездов страны, а также руководители силовых ведомств народной республики. Эксперты считают, что подводящее итог выступление вполне может заменить традиционное новогоднее обращение.

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