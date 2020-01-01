Трамп заявил о необходимости защитить дипломатов в Ираке

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди, передает РИА Новости. Темой беседы двух лидеров стала ситуация вокруг американского посольства в Багдаде, который пытались штурмовать протестующие иракцы.

"Лидеры обсудили региональные вопросы безопасности, президент Трамп подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Напомним, после серии ударов по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии в Багдаде прошли акции протеста. Их участники пытались штурмовать здание посольства США. В результате погиб один из военнослужащих и еще четверо были ранены. Для охраны диппредставительства Белый дом направил в Багдад роту морских пехотинцев.