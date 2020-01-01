Вступил в силу закон о регистрации транспортных средств

До сих пор все вопросы регистрации регулировались постановлением правительства. Теперь - законом. Им устанавливается возможность регистрации новых машин с помощью дилера. То есть покупая новую машину, автовладелец сразу получит ее с документами и номерами. Напомним, что б/у автомобили также продаются уже с номерами.

Впрочем дилеры не спешат воспользоваться этой возможностью. Дело в том, что документы регламентирующие эту деятельность были подписаны буквально перед Новым годом. Да и желания у них особенного нет. Ведь за эту услугу ФАС установил фиксированную цену - 500 рублей. А она не очень привлекательна для дилеров. Эта норма закона добровольная. Так что, скорее всего, дилеры вводить такую услугу будут очень не спеша. Тем более, что для этого требуются подготовленные специалисты по осмотру машин. Выделенные для них отдельные рабочие места. Да еще и необходимо, чтобы такой дилер попал в реестр специализированных организаций, который ведет МВД.

Установлена обязанность нанесения дополнительной маркировки автомобиля в случаях, когда невозможно его идентифицировать. Речь идет о ситуациях, когда VIN автомобиля уничтожен или изменен в результате коррозии, некачественного ремонта автомобиля, а также если он утрачен в результате противоправных действий третьих лиц. То есть автомобиль был угнан, найден и возвращен хозяину.

Инспектор устанавливает факт, что идентификационный номер уничтожен. Машина направляется на экспертизу. Эксперты устанавливают оригинальный VIN и отправляют машину обратно в ГИБДД вместе с документами. Начальник подразделения принимает решение о нанесении дополнительной маркировки. Это тот самый VIN, который был установлен.

После чего собственнику необходимо эту маркировку нанести. Наносить ее может либо завод-изготовитель, либо испытательная лаборатория. Как это делается для автомобилей, выпускаемых в единичных экземплярах - самоделок. После того как дополнительная маркировка нанесена, машину требуется снова отвезти в ГИБДД, чтобы поставить ее на учет и внести в документы все изменения.

Закон вводит процедуру присвоения номера. При этом знаки будет выдавать ГИБДД или их можно будет изготовить самостоятельно. Если автовладелец пришел в ГИБДД в том регионе, в котором он зарегистрирован, он может выбирать: заплатить госпошлину в размере 2850 рублей и получить знаки в ГИБДД или заплатить 850 рублей, получить документы, в которых указан его номер, а потом отправиться к изготовителю номеров.

Если автовладелец обратился в ГИБДД другого региона, то выбора у него не будет. Ему за 850 рублей присвоят номер, а изготавливать знак он будет уже в организации-изготовителе. При этом номер ему будет присваиваться с кодом региона, в котором он зарегистрирован.

Правила регистрации теперь запрещают регистрировать автомобиль за теми, кому нет 16 лет. До сих пор было очень популярным регистрировать машину на несовершеннолетнего ребенка. Делалось это в том числе и для того, чтобы сэкономить на штрафах. Ведь по закону несовершеннолетнего нельзя привлечь к административной ответственности. А большинство нарушений выявляется с помощью камер фотовидеофиксации. В этом случае постановление оформляется на собственника машины: того, на кого автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. Но оформить постановление на несовершеннолетнего нельзя. И такие штрафы отправлялись в корзину.

Согласно новым правилам, зарегистрировать машину в ГИБДД можно только на того, кто уже достиг 16 лет. Это не означает, что детей ущемили в праве на собственность. Ведь свидетельство о регистрации такого права не устанавливает. Ребенок может быть собственником машины. Но зарегистрировать машину на него в ГИБДД не получится. Чтобы поставить машину на учет и получить номера, ее придется регистрировать на родителя или опекуна.

Также автомобиль нельзя поставить на учет на нескольких собственников. А такое тоже бывает. Автомобиль может быть в совместной собственности. В этой ситуации в ГИБДД его зарегистрируют на одного из собственников.

Теперь, для проведения регистрационных действий по рукописной доверенности придется предъявить паспорт собственника автомобиля. То есть, если в ГИБДД пришел не собственник, а владелец автомобиля, то у него должна быть либо нотариально заверенная доверенность, либо рукописная и паспорт собственника машины. Никто не ущемляет легитимность простой письменной формы доверенности. Но ее может написать кто угодно, а образца почерка собственника машины в ГИБДД нет. Да и не дело инспектора почерк сверять. Между тем именно с помощью таких доверенностей машины незаконно снимают с учета или продают третьим лицам. Так что предъявление паспорта собственника покажет, что он в курсе того, что происходит с его железным конем.