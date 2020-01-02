СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Твери. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, ЧП произошло в доме №19 по бульвару Гусева. В 6:40 в квартире на третьем этаже произошел хлопок бытового газа. В результате взрывной волной вынесло окна и разрушило стену лоджии. Пострадали два человека, они были госпитализированы. По предварительным данным, разрушения здания не произошло, однако спасатели все же эвакуировали 52 жителей подъезда.

Как удалось выяснить следствию, в период с 13 ноября 2019 года по 2 января 2020 года в пострадавшей квартире проводились работы по сборке и установке кухонного гарнитура. Для этих целей жильцы наняли мужчину, который во время демонтажа старой мебели и установки новых кухонных шкафов допустил нарушения. Из-за этого был деформирован газовый шланг, который соединяет газовую трубу с плитой. В результате произошла утечка газа, которая в конечном итоге и привела к взрыву. Проживающие в квартире супруги получили различные травмы и ожоги. У одного из них обгорело не менее 70% поверхности тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи проверяют, соблюдались ли при эксплуатации газового оборудования нормы и правила безопасности. Назначен ряд экспертиз.

Властями города создана межведомственная комиссия, которая также устанавливает обстоятельства ЧП. Кроме того, сейчас проводится экспертиза по состоянию дома. Как сообщили власти города, 14 жильцов подъезда размещены в гостинице "Юность". Остальные эвакуированные находятся у родственников.

Городская прокуратура также проводит проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверяют эксплуатацию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. По итогам проверки будет дана оценка действиям управляющей компании, администрации района, а также самих жильцов.