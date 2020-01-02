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02.01.2020 11:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Глава КБР поздравил победителя "Голоса" Аскера Бербекова

Текст: Александр Ершов (Кабардино-Балкария)
Фото: https://vk.com/id43396845 Фото: https://vk.com/id43396845
Фото: https://vk.com/id43396845

Руководитель Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков поздравил своего земляка Аскера Бербекова с победой в вокальном конкурсе "Голос" Первого канала.

Фото: РИА Новости
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"Не сомневались! Поздравляю Аскера Бербекова и всех жителей Кабардино-Балкарии с очередной, нашей общей победой! Дальше - больше!", - написал глава КБР на своей странице в Instagram.

В завершившемся накануне поздно вечером 8-м сезоне "Голоса" 28-летнему уроженцу северокавказской республики Аскеру Бербекову отдали свои голоса 66,1 процента проголосовавших зрителей. Как уже писала "РГ", лирический тенор, продемонстрировавший впечатляющий артистизм, умение петь красиво, легко, романтично, высоко, - пожалуй, он единственный из всех финалистов - уже сформировавшийся артист, способный хоть завтра выходить на сцену и профессионально петь романсы, баллады или арии из опер. Наставником победителя на проекте был композитор и продюсер Константин Меладзе.

Аскер родился в городе Баксане, здесь же окончил среднюю школу. Сегодня выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных живет в Москве, мечтает сделать карьеру певца. За своего земляка болела буквально вся республика, а в столицу приехал поддержать его младший брат. По словам победителя, он до этого три раза пытался стать участником "Голоса", однако не проходил кастинг.

В финале "Голоса-8" Аскер Бербеков уверенно опередил своих конкурентов - Арсена Мукенди, Ива Набиева и Антона Токарева. Победитель конкурса получит миллион рублей.

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