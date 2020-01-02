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02.01.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти рассказали подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии

Текст: Руслан Мельников

Стали известны некоторые подробности нападения на пост ДПС в Магасе, в результате которого погиб полицейский.

Как сообщает "Интерфакс", на внеплановом заседании антитеррористической комиссии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выступил с критикой в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые, по его словам, не обеспечили необходимые меры безопасности к праздникам.

Пострадавших сотрудников ДПС в Магасе перевезут в Москву

"Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города. После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого?", - цитирует агентство руководителя республики.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, нападавшие передвигались на служебном автомобиле. Глава Ингушетии распорядился проверить весь служебный автотранспорт республики и выявить всех причастных к совершенному преступлению.

Также сообщается, что один из злоумышленников работал охранником в Центре культурного развития, где проходят массовые мероприятия и куда приводят детей. В связи с этим Махмуд-Али Калиматов потребовал проверить частные охранные предприятия, в том числе те, которые занимаются охраной школ и больниц.

Напомним, нападение произошло 31 декабря. В результате пострадали трое полицейских. Один из инспекторов ГИБДД погиб. 1 января погибшего похоронили в селе Средние Алачуки. Злоумышленники наехали на пост ДПС, потом вышли из машины и напали с ножом на полицейского. Одного из нападавших застрелили, второго ранили.

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