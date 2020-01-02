В Австрии достигнута договоренность о новой коалиции во главе с Курцем

Впервые в истории Австрии партия "Зеленые" войдет в правительство этой страны. Об этом сообщает zeit.de со ссылкой на заявления представителей как Австрийской народной партии, так и "Зеленых" по итогам последнего раунда коалиционных переговоров, завершившихся накануне.

Таким образом, 33-летний Себастиан Курц, назвавший эти переговоры "непростыми", возвращается в кресло канцлера и вновь становится самым молодым главой правительства как в альпийской республике, так и в ЕС. Официальное представление коалиционного договора ожидается в четверг.

Как стало известно порталу Spiegel online, пост министра обороны, как и в соседней Германии, впервые займет женщина - профессиональный юрист, представительница АНП Клаудиа Таннер, которой предстоит провести "финансовое оздоровление вооруженных сил" Австрии. Главой МИД остается 50-летний карьерный дипломат Александр Шалленберг, получивший этот портфель в составе технического правительства на переходный период после распада предыдущей коалиции, вызванного скандальным "делом Ибицы".