Депутат Госдумы назвал убийство генерала Сулеймани провокацией США

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Также сообщалось, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана.

Эта "варварская провокация" приведет к эскалации напряженности в регионе, считает Леонид Слуцкий.

- Американцы перешли красную черту, - заявил он, - и в этот раз последствия могут быть самыми серьезными.

Он напомнил, что Иран уже пообещал отомстить. Отметим, что ранее об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Однако Ирану сейчас важно избежать резких ответных шагов, считает парламентарий. Ведь подобные действия, по его оценке, способны привести к резкому ухудшению обстановки в регионе, и без того неблагоприятной. Чтобы не допустить этого, необходимо действовать в правовом поле, призвал глава комитета.

Он, кроме того, отметил, что всю ситуацию следовало бы рассмотреть в Совбезе ООН.