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03.01.2020 13:35
Рубрика: Власть

Депутат Госдумы назвал убийство генерала Сулеймани провокацией США

Текст: Татьяна Замахина
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани - варварская провокация со стороны США, однако резкие ответные шаги могут обострить и без того накаленную обстановку. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Генерал Касем Сулеймани. Фото: AFP Генерал Касем Сулеймани. Фото: AFP
Генерал Касем Сулеймани. Фото: AFP

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Также сообщалось, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Эта "варварская провокация" приведет к эскалации напряженности в регионе, считает Леонид Слуцкий.

- Американцы перешли красную черту, - заявил он, - и в этот раз последствия могут быть самыми серьезными.

Он напомнил, что Иран уже пообещал отомстить. Отметим, что ранее об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Однако Ирану сейчас важно избежать резких ответных шагов, считает парламентарий. Ведь подобные действия, по его оценке, способны привести к резкому ухудшению обстановки в регионе, и без того неблагоприятной. Чтобы не допустить этого, необходимо действовать в правовом поле, призвал глава комитета.

Он, кроме того, отметил, что всю ситуацию следовало бы рассмотреть в Совбезе ООН.

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