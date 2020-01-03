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03.01.2020 11:20
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал убийство генерала КСИР "авантюрным шагом" Пентагона

Текст: Игорь Дунаевский

Убийство американцами главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Такую оценку авианалету США дали в МИД России.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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На Смоленской площади подчеркнули, что убийство иранского генерала является "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе". В Москве, выразив соболезнования иранскому народу, напомнили, что глава спецподразделения КСИР "преданно служил" интересам своей страны.

Фото: HO / KHAMENEI.IR / AFP
Оппоненты Трампа назвали его решение о ликвидации Сулеймани "безрассудным"

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации высокопоставленного иранского военного в окрестностях Багдада. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США отомстить за гибель военного.

Убийство Сулеймани может иметь далеко идущие последствия
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