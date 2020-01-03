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03.01.2020 11:33
Рубрика: Спорт

Федор Кудряшов: Ситуация с оскорблениями фанатов сделает Дзюбу еще сильнее

Текст: Артур Нанян
Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился с "РГ" своим мнением относительно результатов нашей команды в отборочном цикле Евро-2020, а также отметил, что оскорбления группы фанатов в адрес капитана сборной Артема Дзюбы сделают его еще сильнее.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как оцените итоги отборочного цикла Евро-2020?

Федор Кудряшов: Раз мы решили задачу по выходу в финальную стадию - значит, итоги положительные.

На Евро-2020 Россия попала в одну группу с Бельгией, которой мы дважды проиграли в отборочном турнире. Есть понимание, как ее остановить?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Федор Кудряшов: Думаю, это уже вопрос к тренерскому штабу. Матчи с Бельгией были разными. И они дали определенную пищу для размышлений. После второй встречи Станислав Саламович сказал нам, чтобы мы проанализировали эти игры с бельгийцами и готовились к чемпионату Европы. Уверен, тренерский штаб правильно подготовит нас к грядущему турниру, а нам остается только выполнить тот план, который будет у Черчесова.

Одна из самых обсуждаемых тем - оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. Эта ситуация как-то повлияла на Артема или сборную?

Федор Кудряшов: Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот - она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют.

Полностью интервью с Федором Кудряшовым читайте в ближайшее время в "РГ".

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