Федор Кудряшов: Ситуация с оскорблениями фанатов сделает Дзюбу еще сильнее

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился с "РГ" своим мнением относительно результатов нашей команды в отборочном цикле Евро-2020, а также отметил, что оскорбления группы фанатов в адрес капитана сборной Артема Дзюбы сделают его еще сильнее.

Как оцените итоги отборочного цикла Евро-2020?

Федор Кудряшов: Раз мы решили задачу по выходу в финальную стадию - значит, итоги положительные.

На Евро-2020 Россия попала в одну группу с Бельгией, которой мы дважды проиграли в отборочном турнире. Есть понимание, как ее остановить?

Федор Кудряшов: Думаю, это уже вопрос к тренерскому штабу. Матчи с Бельгией были разными. И они дали определенную пищу для размышлений. После второй встречи Станислав Саламович сказал нам, чтобы мы проанализировали эти игры с бельгийцами и готовились к чемпионату Европы. Уверен, тренерский штаб правильно подготовит нас к грядущему турниру, а нам остается только выполнить тот план, который будет у Черчесова.

Одна из самых обсуждаемых тем - оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. Эта ситуация как-то повлияла на Артема или сборную?

Федор Кудряшов: Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот - она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют.

Полностью интервью с Федором Кудряшовым читайте в ближайшее время в "РГ".