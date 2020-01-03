Федор Кудряшов: Ситуация с оскорблениями фанатов сделает Дзюбу еще сильнее

Как оцените итоги отборочного цикла Евро-2020?
Федор Кудряшов: Раз мы решили задачу по выходу в финальную стадию - значит, итоги положительные.
На Евро-2020 Россия попала в одну группу с Бельгией, которой мы дважды проиграли в отборочном турнире. Есть понимание, как ее остановить?
Федор Кудряшов: Думаю, это уже вопрос к тренерскому штабу. Матчи с Бельгией были разными. И они дали определенную пищу для размышлений. После второй встречи Станислав Саламович сказал нам, чтобы мы проанализировали эти игры с бельгийцами и готовились к чемпионату Европы. Уверен, тренерский штаб правильно подготовит нас к грядущему турниру, а нам остается только выполнить тот план, который будет у Черчесова.
Одна из самых обсуждаемых тем - оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. Эта ситуация как-то повлияла на Артема или сборную?
Федор Кудряшов: Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот - она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют.
Полностью интервью с Федором Кудряшовым читайте в ближайшее время в "РГ".