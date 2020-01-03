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03.01.2020 12:20
Рубрика: В мире

Госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак

Текст: Игорь Дунаевский

Вашингтон призвал всех граждан США немедленно покинуть территорию Ирака после операции Пентагона, в результате которой погиб высокопоставленный иранский генерал. В заявлении Госдепартамента США такое решение аргументировали "обострением напряженности в Ираке".

Посольство США в Багдаде призвало соотечественников при наличии такой возможности покинуть страну на самолете или перебраться в соседние государства сухопутным путем.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
Убийство Сулеймани может иметь далеко идущие последствия

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в окрестностях Багдада. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц.

Убийство Сулеймани приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке, считают в МИД России. На Смоленской площади подчеркнули, что убийство иранского генерала является "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе". Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США отомстить за гибель военного.

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