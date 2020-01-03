Косачев: Иран может форсировать изготовление ядерного оружия

- Непременно последуют ответные удары, не хочется пророчить, но могут погибнуть американцы. Не случайно Конгресс США встревожен и устами Н.Пелоси уже требует от Трампа разъяснений, почему удар не был согласован с конгрессменами и отдает ли себе Белый дом отчет о последствиях?

- Это значит, что Трамп не решает и внутренние задачи, а если будет обострение и жертв, то его популярность будет падать.

- Озабочены и союзники на Ближнем Востоке - Израиль также экстренно обсуждает возможные последствия этой атаки.

- "Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать.

Таким образом полагаю, это даже больше чем убийство важной фигуры - это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: "надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится". Но это логика шоу, а не политики. И она не работает в долгую, но может больно ударить бумерангом по организаторам шоу.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.