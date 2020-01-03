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03.01.2020 11:30
Рубрика: Дороги

Стало известно, когда парковки в Москве будут бесплатными

Текст: Сергей Жуков
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В наступившем году парковочные места на улицах Москвы будут бесплатными 70 дней. Платными останутся лишь плоскостные парковки со шлагбаумом, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Где подешевеют вода, авиабилеты и отменят плату за парковку

В праздничные дни автолюбители смогут бесплатно припарковать свою "ласточку" на всех улицах, а по воскресеньям - только там, где за час стоянки не берут 380 рублей.

За парковку в Москве в эти новогодние каникулы, напомним, не возьмут ни копейки. Счастливыми для водителей в нынешнем году также станут другие праздники: 23 и 24 февраля; 8 и 9 марта; 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая; 12 и 13 июня, 4 ноября.