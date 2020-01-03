Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек

Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек. При осмотре сгоревших конструкций пожарные и эксперты-криминалисты нашли тело 79-летней женщины.

Ранее сообщалось о гибели 60-летнего мужчины и 80-летней пенсионерки.

"На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба СКР региона.

Ход доследственной проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

Напомним, что пожар в доме, построенном в XIX столетии, произошел в ночь на 2 января. К прибытию пожарных огнем было охвачено 800 квадратных метров. Из горящего здания эвакуированы восемь человек.