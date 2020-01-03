Советник Роухани: США создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке

Своими "азартными играми" Соединенные Штаты сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке. Об этом заявил Хесамаддин Ашна - советник президента Ирана Хасана Роухани.

Об этом Ашна написал в своем Twitter, подчеркнув, что "тот, кто переступает красную черту, должен быть готов снести последствия". По данным РИА Новости, эту публикацию советник президента сделал после того, как стало известно о гибели в результате ударов США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касима Сулеймани, который был убит. Также сообщалось, что погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис.