Сыгравший папу Римского Джон Малкович признался, что он атеист

Уже через неделю стартует один из самых ожидаемых сериалов этого года - "Новый папа", продолжение "Молодого Папы" Паоло Соррентино. По поводу чего KP.RU беседует с присоединившимся к шоу актером Джоном Малковичем.

По сюжету второго сезона после того, как эксцентричный папа римский Пий XIII (Джуд Ло) впал в кому, кардиналы отправляются в Англию - уговаривать стать новым папой сэра Джона Браннокса, в результате ставшего Иоанном Павлом III. Его-то и сыграл Малкович.

Отметивший, что немедленно согласился поработать у Соррентино, даже не зная, какой будет история и кого он будет играть. А получив сценарий, возликовал, ведь тот был великолепен.

Занятно отметить, что Соррентино, как он говорил, ввел героя Лоу в кому исключительно для того, чтобы дать роль Малковичу.

При этом на вопрос, а было бы интересно самому актеру "стать папой римским, чисто теоретически", Малкович полагает: если бы кардиналы вдруг избрали его Папой, то многие прихожане римско-католической церкви просто отказались бы ее посещать. Поскольку, по мнению артиста, он - "один из последних людей, к кому бы стал прислушиваться Господь Бог", ведь есть другие, более достойные.

Тем не менее ответ Джона - да, поскольку "это было бы интересно". Несмотря на то, что Малкович не религиозен, более того - атеист.

"Ну и что? Каждый из нас надеется на чудо. И то, что я атеист, не означает, что я не понимаю разницы между святым и профанным", - заключает "новый папа".

Добавив, что с его точки зрения святыми являются человеческий дух, красота природы, человеческая история и полученные на ее протяжении знания, предметы искусства.

Напомним, что в "Новом папе" к Лоу, помимо Малковича, присоединились Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.

"Молодой папы" вышел в 2016 году, стяжав максимально положительные оценки.