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У "Нового папы" появилась точная дата премьеры

Новости
    27.11.2019, 11:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал Паоло Соррентино "Новый папа", продолжение его же блестящего "Молодого папы", обзавёлся официальной точной датой премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал по "Властелину колец" продлен на второй сезон

Как сообщает The Wrap, первый эпизод выйдет на HBO 13 января в 21:00 по североамериканскому восточному времени (6 утра мск 14 января).

Напомним, две серии (почему-то вторая и седьмая) были впервые показаны на фестивале в Венеции, получив превосходную критику.

Между тем на HBO разъяснили, что происходит в новом сериале: папа Пий XIII (Джуд Лоу) лежит в коме, а на его место решено назначить английского аристократа сэра Джона Брэннокса (Джон Малкович). Сэр Джон весьма обаятелен и галантен, но, как вскоре выясняется, тоже не без скелетов в шкафу и не без слабостей. Тем временем папа Пий XIII, балансирующий между жизнью и смертью, становится святым и объектом фанатичного поклонения миллионов, а в среде фундаменталистов возникает раскол. У католические церкви вновь непростые времена.

Помимо Лоу и Малковича в "Новом папе" сыграли Генри Гудман, Ульрих Томсен, российская актриса Юлия Снигирь, а также Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Трейлеры - здесь и здесь.

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