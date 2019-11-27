У "Нового папы" появилась точная дата премьеры

Сериал Паоло Соррентино "Новый папа", продолжение его же блестящего "Молодого папы", обзавёлся официальной точной датой премьеры.

Как сообщает The Wrap, первый эпизод выйдет на HBO 13 января в 21:00 по североамериканскому восточному времени (6 утра мск 14 января).

Напомним, две серии (почему-то вторая и седьмая) были впервые показаны на фестивале в Венеции, получив превосходную критику.

Между тем на HBO разъяснили, что происходит в новом сериале: папа Пий XIII (Джуд Лоу) лежит в коме, а на его место решено назначить английского аристократа сэра Джона Брэннокса (Джон Малкович). Сэр Джон весьма обаятелен и галантен, но, как вскоре выясняется, тоже не без скелетов в шкафу и не без слабостей. Тем временем папа Пий XIII, балансирующий между жизнью и смертью, становится святым и объектом фанатичного поклонения миллионов, а в среде фундаменталистов возникает раскол. У католические церкви вновь непростые времена.

Помимо Лоу и Малковича в "Новом папе" сыграли Генри Гудман, Ульрих Томсен, российская актриса Юлия Снигирь, а также Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Трейлеры - здесь и здесь.