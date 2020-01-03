Восточный календарь. Какие китайские автомобили удивят россиян в 2020 году

Китайские автомобили становятся все более привычным явлением на российских дорогах. Если в целом наш авторынок в прошлом году упал на несколько процентов, то объем продаж "китайцев" резко вырос. Точных данных по итогам 12 месяцев еще нет, но эксперты утверждают, что прирост продаж составит около 10%.

Во многом такую прибавку обеспечили успехи Haval и Geely, которые пользуются всеми возможностями собственного производства (в Тульской и Минской областях соответственно). Однако успешно отработали год и другие компании, в частности, Changan и Chery. И здесь главная причина - новинки, которые предложили россиянам эти бренды. Легко убедиться, просмотрев тематические сайты и форумы, что Changan CS35 Plus или Chery Tiggo 4 не просто произвели на потребителей неплохое впечатление. В действительности им удалось перевернуть у многих представление о китайских машинах, их качестве и возможностях. Кстати, та же "четверка" в новом дизайне и с турбированным мотором появилась у российских дилеров одновременно с китайскими - прежде это казалось невозможным.

И главное - это, кажется, только начало. В 2020 году китайские автокомпании намерены привезти к нам еще десяток моделей, которые гораздо интереснее, красивее и оснащеннее тех машин, что доступны у нас сейчас. Недаром сразу два кроссовера из Поднебесной мы решили включить в топ главных новинок на российском рынке, наряду с "немцами" и "японцами". Но поскольку тема явно не раскрыта, продолжим разговор непосредственно о "китайцах" - они этого уже заслужили.

Haval

Haval H5. Фото: Пресс-служба Haval

Haval в 2019-м стал самым популярным китайским брендом, опередив по числу продаж таких опытных участников нашего рынка, как Geely и Chery. Однако в компании предпочли не делать громких заявлений насчет планов на 2020 год. Ни по числу продаж, ни по новинкам комментариев в пресс-службе бренда получить не удалось. Неудивительно, что вместо официальной информации сразу появились слухи - и о новом поколении мирового бестселлера марки, кроссовера H6, и о рестайлинговом внедорожнике H9.

Подтверждение пока находит лишь одна версия - о возвращении в нашу страну рамных SUV Great Wall Hover. Называться этот внедорожник будет Haval H5, но в СМИ ему уже придумали другое имя - "убийца "Патриота". Но станет ли он таковым - большой вопрос. Казалось бы, основания для этого есть. Надежная и проверенная временем конструкция, прочная рама, высокая проходимость, дизельный мотор как альтернатива мощному бензиновому с наддувом.

Однако все упирается, как обычно, в цену. Сейчас H5 продается в Китае за 107,8-136,8 тысячи юаней. Это лишь немногим дешевле, чем Haval F7. В пересчете по актуальному курсу цена лежит в диапазоне от 930 тысяч до 1,24 млн рублей. Учитывая низкий процент локализации, а вернее - практически ее отсутствие, старый внедорожник (у нас им торговали почти в том же виде еще в 2005-м) может оказаться дороже нового кроссовера. И намного дороже "Патриота", который постепенно обзаводится современными опциями.

Впрочем, Haval, очевидно, на этом не остановится и приготовит россиянам еще какой-нибудь сюрприз. Будем ждать с интересом.

Geely

Geely FY11. Фото: Пресс-служба Geely.

Geely, в отличие от Haval, твердо знает, чем порадует россиян в 2020 году. По сообщению компании, она уже получила Одобрение типа транспортного средства на кроссовер SX11, который будет представлен в нашей стране под названием Coolray. Запуск модели состоится уже в первом квартале. А затем представительство намерено добавить в свою линейку настоящую "бомбу" - купеобразный кроссовер FY11.

Нет, это не "убийца Arkana" - берите выше. Кросс-купе будет значительно дороже французской новинки и ее китайского конкурента в лице Haval F7x. Кажется, Geely намерена перетянуть на свою сторону потенциальных покупателей "четверки" BMW. С точки зрения дизайна, технологий, оснащения и цены - шансы у нее на это есть.

Во-первых, FY11 - это что-то вроде китайского Volvo. Азиаты взяли у своих партнеров платформу и моторы - полуторалитровую "турботройку" на 177 л.с. и двухлитровую "турбочетверку" на 238 л.с., работающие с 7-скоростным "роботом" и 8-диапазонным "автоматом" Aisin, передним или полным приводом. Но с какими именно силовыми установками новинку привезут к нам, пока неизвестно.

Geely SX11 Coolray. Фото: Пресс-служба Geely.

Во-вторых, у нее немало интересных во всех отношениях "фишек". Чего стоит только функция распознавания водителя по лицу, которая активирует сделанные им ранее установки. Об адаптивном круизе, круговом обзоре, системах безопасности, помощнике при парковке и беспроводной зарядке не стоит и говорить. Цены пока не определены, но, если судить по китайским, то он дороже купе-кроссовера Haval примерно на 300-400 тысяч рублей. А тот, напомним, стоит от 1,55 до 1,82 млн рублей.

SX11 в этом плане попроще, хотя и он заимствовал у шведов из Volvo "тележку" BMA и упомянутый ранее мотор 1.5. Кстати, весьма приемистый, если судить по первым отзывам из Беларуси, где машину уже начали собирать крупноузловым способом. У новинки будет цифровая приборная панель, панорамная крыша, модный дизайн торпедо с большим сенсорным экраном и компактные размеры. Сравнить Coolray можно с Renault Kaptur, ну и - куда без нее в этом сегменте - Hyundai Creta. Пожалуй, Geely осталось угадать с ценой.

Chery

Рестайлинговый Chery Tiggo 8. Фото: Андрей Полухин / РГ

Chery дополнит свою линейку семейства Tiggo новым флагманом - кроссовером с индексом 8. Он приедет в России максимум во втором квартале - для этого уже получено и ОТТС. И хотя основные характеристики машины как раз этот документ и рассекретил, вопросов остается немало. Даже по дизайну. "Восьмерка" недавно обновилась, получив более выразительный вид спереди с новой решеткой, ячеистыми противотуманными огнями и динамическими поворотниками, а также современный салон с тремя дисплеями, два из которых полностью сенсорные.

Впрочем, дорестайлинговый Tiggo 8 тоже выглядит очень интересно. Нам довелось убедиться в этом на автосалоне в Шанхае в апреле 2019-го. Зная о премьере "восьмерки", корреспондент "РГ" поспешил в павильон Chery и долго восхищался работой дизайнеров бренда, внимательно изучая автомобиль, а потом… наткнулся на обновленный вариант, который, разумеется, поразил еще сильнее.

Что касается оснащения Tiggo 8 для России, то в Chery удивили сочетанием мотора и трансмиссии, которое недоступно даже китайским потребителям. Это 2-литровый турбированный агрегат на 170 л.с. с вариатором. Зато вариантов компонтовки салона предусмотрено сразу два - на 5 и 7 мест. Не исключено, что, если "восьмерка" россиянам понравится, то компания добавит в линейку более доступные версии с двигателем 1.5T и "механикой". А вот изначально предложенная версия может оказаться дороже ожидаемого и, учитывая отсутствие полного привода, ей будет трудно побороться, например, со Skoda Kodiaq. Впрочем, своего покупателя она в любом случае найдет.

Chery Exeed TXL. Фото: Андрей Полухин / РГ

Кстати, кому нужен полный привод - есть смысл подождать третий квартал, когда в России должен появиться соплатформенный Exeed TXL. Это премиальный и удлиненный (4 773 мм) вариант "восьмерки", который компания предлагает под специальным суббрендом. Этот кроссовер будет еще дороже, зато и "упакуют" его по полной. У него будет турбированный мотор 1.6 TGDI мощностью 190 л.с. с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT7.

Уже в базе Exeed получит двухзонный климат-контроль, полный "зимний пакет", 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманки, задний парктроник, виртуальную "приборку", регулировки руля во всех направлениях и прочие опции. И главное - наряду с Geely FY11 это будет настоящий "китайский премиум". Кажется, к этому странному для многих словосочетанию придется привыкать уже в 2020 году.

Changan

Changan CS75 Fl. Фото: Пресс-служба Changan

Changan пока не так известен в нашей стране, как вышеназванные марки, но в 2019 году компания совершила, по сути, перезапуск в России. По итогам года она заняла четвертое место, а в 2020-м планирует ворваться в тройку. Этому будет способствовать и целая россыпь новинок разного плана и уровня.

В частности, в начале года на рынке появится обновленный CS75 с приставкой FL. В мае-июне линейку пополнит седан Alsvin - его позиционируют как конкурента Kia Rio и Hyundai Solaris. В августе Changan обещает сменить флагмана в модельном ряду, поставив к нам 7-местный кроссовер CS95. А затем добавить еще и пикап Kaicheng.

Changan CS95. Фото: Андрей Полухин / РГ

Особый интерес должен вызвать 5-метровый кроссовер CS95, который после рестайлинга стал очень напоминать Ford Explorer. "Американец", впрочем, наш рынок покинул, и его более доступная альтернатива будет весьма кстати. Доступная, но не дешевая. В рублях "95-й" предлагают в Поднебесной минимум за 1,5 млн рублей. Зато у его 2-литровый турбомотор выдает 233 л.с., сочетается с привычным россиянам 6-диапазонным "автоматом" и полным приводом.

Интересен и дебют Alsvin - кажется, китайцы вновь почувствовали перспективы в сегменте небольших седанов. О машине для нашего рынка известно пока немногое. В частности, у нее будет тот же мотор Blue Core 1.6 GDI с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком цилиндров, как и у нового кроссовера CS35 Plus. Очевидно, "дохлым" для четырехдверки такой агрегат в 117 л.с. не будет.

GAC Motor

GAC GN8. Фото: Андрей Полухин / РГ

Компания только что вышла на российский рынок, но сразу же заявила о себе как об амбициозном игроке, не терпящем компромиссов. Начать китайцы решили со своего флагмана - 7-местного кроссовера GS8 почти за 1,9 млн рублей в начальной версии. Но дело в том, что и следующая модель GAC Motor - минивэн GN8 (в Китае он называется GM8) из той же ценовой категории. Правда, шансов на успех у него больше. Ведь в этом сегменте спрос имеется, а предложение весьма ограничено. И столь богато оснащенных вэнов по цене от 2 до 3 млн рублей на рынке просто нет.

С технической точки зрения это ближайшие родственники - у них единая платформа (правда, у GN8 она немного растянута) и одинаковая силовая установка 2.0 на 190 л.с. Самый комфортный ряд здесь, как и положено в таких машинах, средний. Его формируют два отдельных кресла, снабженных регулируемыми подножками, функциями вентиляции и массажа. Перед пассажирами висят планшеты, над головой - стеклянная крыша. Впрочем, и третий ряд - не лишний. Тут, например, есть собственный климат-контроль. А о водителе можно и не говорить - все необходимые опции при нем, включая адаптивный круиз-контроль, множественные помощники, боковая камера и круговой обзор. Единственное, что смущает в 2020 году, - слишком много физических клавиш и кнопок, которые не удалось заменить большим сенсорным экраном.

GAC GS8. Фото: Андрей Полухин / РГ

Еще одна модель, которую мы вправе ждать от GAC Motor, - рестайлинговый кроссовер GS5. Машина интересна уже тем, что дебютировала не где-нибудь, а в Париже. Оснащается автомобиль турбированным 1.5 с двумя вариантами форсировки - на 152 и 169 л.с. с "механикой" и 6-диапазонным "автоматом" Aisin. Внешне новая "пятерка" отличается большой решеткой радиатора со встроенными в нее светодиодными фарами и широкой задней стойкой, которая сверху "подрубается" черной глянцевой вставкой. В салоне оригинально исполнена центральная консоль - планшет мультимедиасистемы как бы лежит на ней, спускаясь на тоннель.

При этом машина тоже не дешевая. Начальная цена в Китае превышает 110 тысяч юаней, максимальная достигает 170 тысяч. Для понимания стоит умножить на 10, а затем прибавить еще хотя бы 30 процентов. Поскольку полного привода у модели нет, это сдержит ее продажи.

Остальные компании

Новинки в 2020 году представят почти все китайские компании, работающие на нашем рынке. Исключение составит Hawtai, о существовании которого забыли даже те, кто знали, а также, вероятно, сильно просевшие по продажам Lifan и Zotye. Очевидно, им надо решить многочисленные проблемные вопросы, прежде чем расширять модельные ряды.

Интересные новинки обещает представить JAC. Компания постепенно развивает дилерскую сеть в России, уже пополнила линейку пикапом T6 и, благодаря заводу в Казахстане, готова рискнуть еще с двумя моделями. Это кроссоверы S7 и S4. Они должны появиться в августе и конце года соответственно.

JAC S7. Фото: Пресс-служба JAC.

"Семерка" длиной 4 790 мм - флагман JAC. Кроссовер предлагается с 5- и 7-местным кузовом, оснащается турбированным 1.5 на 174 л.с. в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "преселективом". Впрочем, не исключено, что модель для России получит 2-литровый мотор, который в Китае уже не ставят. Цены в Поднебесной составляют 109,8-132,8 тысячи юаней - в пересчете от 990 тысяч до 1,2 млн рублей.

S4 - компактный кроссовер, ему положен 150-сильный полуторалитовый наддувный агрегат с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором. Стоит он примерно на треть дешевле S7.

Семиместные кроссоверы из Китая становятся трендом, и у Dongfeng таковой появился еще в 2019 году под названием DFM 580. В 2020-м в пару к нему обещают поставить версию с вариатором. Пока он комплектуется только "механикой" в сочетании со 132-сильным атмосферным мотором 1.8. Кроме того, компания уже в начале года представит компактный "паркетник" AX4. Ожидается, что он будет стоить от 990 тысяч рублей за версию с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 117 л.с. и 5-ступенчатой "механикой". Обещают также машину с наддувным 1.4 на 133 л.с. и "роботом" с двойным сцеплением "мокрого" типа.

Седан FAW Besturn B30. Фото: Navigator84 / wikimedia.com

FAW планирует начать продажи некоего "абсолютно нового кроссовера" и седана С-класса. Речь идет о модели Besturn B30, построенной на старой платформе партнера по альянсу Volkswagen Jetta. Ожидается, что он будет недорогим, поскольку и комплектуется просто: атмосферным 1.6 с отдачей в 109 л.с. в паре с МКПП5 или АКПП6 Aisin.

Brilliance в августе-сентябре намерена обновить свой компактный кроссовер V3. Наконец, сегмент пикапов может пополнить компания Foton. Ранее она анонсировала появление в России обновленного Tunland. Правда, ни примерных дат, ни каких-либо других подробностей в этом случае нет.