Самые важные автомобильные новинки 2020 года для России

"Убийца" Creta, обновленная "Нива", четвертое поколение чешского бестселлера Octavia, новый Skoda Rapid, флагманский кроссовер Hyundai, футуристичный Audi E-tron и многие другие автомобили появятся на российском рынке в 2020 году. Подробности - ниже.

Kia Seltos

Компактный кроссовер Kia Seltos уже назвали "убийцей" Hyundai Creta. Премьера автомобиля состоялась в конце ноября в Китае. Российскую версию будут собирать на калининградском заводе "Автотор". Предсерийная сборка автомобилей уже стартовала.

На отечественном авторынке будут доступны Seltos с тремя двигателями. Это 1,6-литровый и 2-литровый атмосферники мощностью 121-123 и 149 л.с. соответственно. Также в России выйдет версия c турбированным 1,6-литровым движком на 177 л.с. Все они работают на 92-м бензине.

Базовый двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с классическим "автоматом". Топовая версия идет в паре с бесступенчатым вариатором. Комплектацию с турбированным силовым агрегатом оснастят преселективным "роботом" с двумя сухими сцеплениями. Последняя версия выйдет только в исполнении 4WD, остальные - как с передним, так и с полным приводом.

Российская версия Kia Seltos имеет переднюю независимую пружинную подвеску, типа "Макферсон", со стабилизатором поперечной устойчивости и полузависимую заднюю; дисковые тормоза, рулевое колесо с электроусилителем. Будет доступно три варианта шин, от R16 до R18. Также в списке оборудования - совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования с автоматическим или ручным управлением, ЭРА-ГЛОНАСС и система мониторинга давления в шинах.

Отличительные особенности кроссовера - "парящий" экран мультимедийной системы, а также светодиодные полоски, соединяющие фары.

23 декабря компания объявила стоимость SUV для России. Правда, только на одну версию - с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.), вариатором, передним приводом и комплектацией Luxe. Такой автомобиль будет стоить от 1 349 900 рублей. В числе конкурентов нового автомобиля - Renault Arkana, а также Skoda Karoq.

Обновленная Lada 4x4

На АвтоВАЗе официально начали производство обновленной Lada 4х4. "Нива" получила боковую подушку безопасности, зеркала с электроприводом и обогревом, более комфортные сиденья от тольяттинской компании "Лада-Пласт" с другой набивкой и выраженной боковой поддержкой, другой передний бампер, с интегрированными в него противотуманными фарами, а также колеса с распространенным типоразмером шин - 175/80 R16 (до этого - 175/75 R16).

Есть изменения и в салоне. На новой передней панели (она выполнена в стиле Vesta и Granta) разместились шайбы для управления климатической системой; центральный тоннель и отопитель салона доработаны, появилась система ЭРА-ГЛОНАСС, увеличен объем перчаточного ящика ("бардачка"), установлены трехкамерные уплотнители дверей, на консоли появились 2 розетки 12V.

Также обновленный внедорожник получил новый руль с фронтальной подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки.

Продажи Lada 4x4 FL должны начаться в январе-феврале 2020 года. Официально цена на автомобиль пока не озвучена. Старая версия стоит от 523 900 рублей.

Skoda Karoq

К сборке компактного кроссовера на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде приступили в середине января. Уже известно, что продажи Karoq в России стартуют в начале 2020 года.

На отечественном рынке автомобиль в первое время будет доступен только с 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, оснащенной традиционным гидротрансформатором, и передним приводом. Его цена уже озвучена - 1 515 000 рублей.

Во второй половине будущего года в России можно будет купить версию Karoq с атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и версию 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG.

Кроссовер Karoq дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. Модель построена на модульной платформе MQB.

Skoda Octavia

Серийное производство четвертого поколения бестселлера бренда, Skoda Octavia, началось на заводе в чешском Млада-Болеславе в конце ноября. Лифтбек стал больше: его габариты приблизились к универсалу: длина 4 689 мм (плюс 22 мм к старой версии), ширина 1 829 мм (плюс 15 мм), а вот колесная база не изменилась - 2 686 мм. Пространство для пассажиров второго ряда увеличилось на 78 мм. Объем багажника увеличился с 590 до 600 литров.

Обновленная Octavia будет доступна с бензиновым 2-литровым турбомотором TSI мощностью 190 л.с., 2,0-литровыми турбодизелями с отдачей 115, 150 и 200 л.с., а также с подключаемой гибридной силовой установкой, мягким гибридом и в газовой версии CNG.

Автомобиль получил цифровую приборную панель с 10-дюймовым экраном мультимедиасистемы и возможностью проецирования информации на ветровое стекло; трехзонный климат-контроль, массажные сиденья, новый двухспицевый руль и компактный переключатель скоростей.

По итогам теста на безопасность по правилам EuroNCAP общий рейтинг Skoda Octavia составил высшие "пять звезд". На 97% автомобиль признали безопасным для взрослых в машине, на 88% - для детей в удерживающих устройствах, на 73% - для пешеходов и велосипедистов, на 75% - за ассистирование водителю.

Octavia третьего поколения продается в России по цене от 1 119 000 рублей. Новое поколение доберется до отечественного рынке только в конце 2020 года.

Skoda Rapid

В середине декабря Skoda преподнесла поклонникам марки сюрприз: презентовала Rapid для России. Серийный автомобиль визуально оказался похож на не представленный на отечественном рынке хэтчбек Scala. Обновленная модель получила другую мультимедийную систему, новый двухспицевый руль, опционально - цифровую приборную панель.

Моторная гамма лифтбека останется прежней: сейчас Skoda Rapid доступен с 1,6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. (в комплекте - механическая коробка передач и "автомат"), а также со 125-сильным 1.4 TSI (DSG-7).

Что самое приятное, новая версия Rapid не подорожала. Автомобиль можно будет приобрести у дилеров в будущем году по цене от 829 000 рублей.

Volkswagen Jetta

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Седан седьмого поколения Volkswagen Jetta будут производить в Мексике. ОТТС на автомобиль уже опубликовано на сайте Росстандарта. Автомобиль получил свежий дизайн, его построили на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя.

Обновленный Volkswagen Jetta стал близок по размерам к Passat: длина автомобиля 4702 мм, ширина - 1799 мм, высота - 1459 мм. Объем багажника по сравнению с предыдущей версией не изменился - 510 литров. Седан построен на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя.

Jetta будет поставляться в Россию с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 110 и 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 155 и 250 Н·м. В паре со 100-сильным мотором пойдет 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач; в 150-сильной версии будет доступен только автомат.

Jetta получил новую приборную панель, модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Также в списке доступных функций - система вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости, аварийного торможения, контроля за "слепыми" зонами, мониторинга давления воздуха в шинах, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Beats, большая панорамная крыша.

Предыдущее поколение Volkswagen Jetta продавалось в России по цене от 1 129 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Японский Mitsubishi привезет в Россию рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник получил фирменный стиль Dynamic Shield, из-за чего он напоминает соплатформенный пикап L200.

У Pajero Sport появилась передняя двухэтажная оптика, задние фонари в нижней части стали чуть короче. Кроме этого, сзади на двери багажника появился спойлер.

Аналоговую приборную панель сменил восьмидюймовый экран со светодиодными указателями уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Центральная консоль обновилась, в центральном тоннеле появился небольшой "бардачок", изменился блок управления климатической системой и шайба выбора режимов полного привода.

Pajero Sport оснащен 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В России также будет доступен бензиновый 3-литровый V6 на 209 л.с. с такой же коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль должен появиться на российском рынке во второй половине 2020 года.

Hyundai Solaris

Фото: Юрий Зубко / РГ

В начале декабря завод Hyundai в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, приступил к тестовой сборке рестайлинговой модели Hyundai Solaris. Автомобиль изменился внешне: у него будет другой передний бампер и решетка радиатора; в топовых версиях появится светодиодная оптика.

Кроме того, Solaris получил новые светодиодные фонари и бампер в спортивной стилистике. Для пассажиров заднего ряда сидений установили дефлекторы обдува и USB-разъемы.

Также производитель добавил функцию автоматического складывания зеркал, а салон может быть отделан кожей. По пока неподтвержденным данным, автомобиль может появиться на рынке уже в начале года.

Hyundai Creta

Фото: Юрий Зубко/ РГ

По обновлению Creta информации пока нет - корейцы держат все в секрете. Гораздо больше известно о второй генерации модели, которая, ориентировочно, встанет на конвейер в 2021 или 2022 году.

Дорестайлинговая Creta комплектуется в России бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л. с. соответственно.

Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с "автоматом".

Сейчас кроссовер предлагают от 957 000 рублей. Ясно, что после обновления он вряд ли подешевеет.

Hyundai Palisade

Флагманский кроссовер Hyundai уже поступил в продажу в Корее, США и Канаде, а во втором полугодии 2020 года он доберется до России. Автомобиль призван заменить в линейке ушедший с отечественного рынка Grand Santa Fe.

SUV имеет впечатляющие габариты - 4981x1976x1750 мм и колесную базу 2900 мм, вмещает семь человек. Объем багажного отделения - 510 литров. Покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: 3,8-литровый бензиновый V6 мощностью 295 л.с. и 150-сильный 2,2-литровый дизель. Оба идут в паре с 8-диапазонным "автоматом", который управляется не привычным селектором, а кнопками.

По умолчанию кроссовер оснащен передним приводом, но за отдельную плату доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Еще одна особенность автомобиля - режимы движения, которые пополнились нестандартными "песок" и "снег".

В отделке салона использованы премиальные материалы: перфорированная кожа, мягкий пластик, вставки под карбон, а раздельные сиденья второго ряда укомплектованы подлокотниками, системами обогрева и вентиляции. Цифровая панель приборов имеет 12,3-дюймовый экран, мультимедийная система - 10,25-дюймовый. На монитор при перестроении машины выводится картинка с боковых камер заднего вида. Также дополнительная информация со спидометра или навигатора будет выводиться проектором на лобовое стекло.

Geely FY11

Фото: Пресс-служба Geely.

Кросс-купе от Geely ожидается в России после кроссовера Coolray, выход которого запланирован на первый квартал 2020 года. FY11 построен на платформе от Volvo (той же, что у XC40) и имеет богатое оснащение. В списке опций есть функция распознавания водителя по лицу, которая идентифицирует человека за рулем и активирует ранее сделанные им установки.

Также в автомобиле имеется адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, мониторинг "слепых" зон, камера кругового обзора, помощник парковки и беспроводная зарядка.

Geely FY11 получил двигатели Volvo: 1,5-литровую "турботройку" мощностью 177 л.с. (такой же у SX11) и 2-литровый турбодвигатель мощностью 238 л.с., в сочетании с 7-скоростным "роботом" и 8-диапазонным "автоматом" Aisin. На выбор доступен передний или полный привод.

Стоимость FY11 в Китае - от 132,8 тысячи юаней (около 1,2 миллиона рублей).

Chery Exeed TXL

Chery Exeed TXL. Фото: Пресс-слуба Chery

Премиум-кроссовер Chery Exeed TXL, дизайном которого занимался бывший стилист BMW Кевин Райс, доберется до России в третьем квартале 2020 года. Автомобиль построен на платформе Chery Tiggo 8 и оснащается тем же 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 197 л.с. в паре с 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Буква L в названии кроссовера говорит о том, что он удлиненный - 4 775 мм (против 4 700 у Tiggo 8).

Премиальный автомобиль получит довольно богатую базовую версию: двухзонный климат-контроль, полный "зимний" пакет, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманки, задний парктроник и мультимедиа с экраном с диагональю 10,1 дюйма.

Стоимость автомобиля в Поднебесной - от 147,9 до 175,9 тысячи юаней (1,3 - 1,6 миллиона рублей). На российском рынке цена будет выше.

Peugeot 2008

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Новое поколение компактного кроссовера Peugeot 2008 ожидается на российском рынке весной 2020 года. Автомобиль построен на новой модульной платформе CMP, его длина - 4300 мм, колесная база - 2600 мм, объем багажного пространства - 434 литра.

Особенности нового Peugeot 2008 - двухцветный кузов, оригинальные ходовые огни, соединенные с передней оптикой, широкая черная решетка радиатора, объемные колесные арки и 18-дюймовые литые колесные диски со сдвоенными спицами.

В фирменном интерьере Peugeot i-Cockpit 3D есть голографический дисплей, компактное рулевое колесо и декоративные вставки под углепластик.

В Европе кроссовер оснащается 1,2-литровым бензиновым турбомотором PureTech мощность. 100, 130 или 155 л.с., а также 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi на 100 или 130 л.с. Силовые агрегаты идут в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 8-ступенчатым "автоматом".

Какой будет линейка моторов в России, пока неизвестно.

Audi E-tron

Электромобиль Audi E-tron сделан на модульной платформе MLB Evo. Первый полностью электрический SUV компании оснащен асинхронными двигателями, которые могут поддерживать максимальную мощность 360 л. с. Запас хода автомобиля - около 400 километров. Это первый серийный легковой электромобиль в мире, оснащенный интегрированной системой электрогидравлического управления тормозами.

Кроссовер будет доступен в 12 цветах, в том числе эксклюзивном синем оттенке Antigua Blue. Общий объем багажного отделения Audi E-tron составляет 660 литров. Автомобиль получил оригинальные зеркала с плоским основанием: они уменьшают габаритную ширину автомобиля на 15 сантиметров и снижают уровень аэродинамического сопротивления и шума. Камера выводит цифровое изображение с зеркал на OLED-дисплеи. Также Audi E-tron имеет виртуальные наружные зеркала заднего вида, опциональные светодиодные фары Matrix LED, цифровую приборную панель Audi virtual cockpit, информационно-развлекательную систему MMI navigation plus.

Кроме того, в Россию приедет и купеобразный кроссовер Audi e-tron Sportback, сделанный на одной платформе. Он имеет уменьшенную высоту кузова и более обтекаемый силуэт. Кросс-купе будет представлен на рынке в двух вариантах - Audi e-tron Sportback 50 quattro и Audi e-tron Sportback 55 quattro. Базовый вариант модели приводят в движение два электродвигателя, которые дают в сумме 313 л.с.

Стоимость автомобиля в Европе - 71 350 евро. В России его ожидают во втором квартале 2020 года.