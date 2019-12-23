"Убийца" Hyundai Creta от Kia: стала известна цена кроссовера Seltos

Компания Kia перед самым Новым годом рассекретила стоимость одной версии кроссовера Seltos для России.

Как сообщает пресс-служба марки, автомобиль с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и вариатором в комплектации Luxe и передним приводом будет доступен для приобретения по цене от 1 349 900 рублей.

В этой версии у компактного SUV есть система климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камер заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

В дальнейшем на российском рынке будут предложены и другие версии Seltos: с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T-GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

Более подробная информация о модели и комплектациях будет представлена ближе к дате начала продаж.

Габаритные размеры автомобиля - 4370x1800x1615 мм, колесная база - 2630 мм. Главным соперником Seltos на российском рынке станет соплатформенный кроссовер Hyundai Creta. При этом модель от Kia должна быть немного дороже.

Стоит отметить, что сейчас Creta с двигателем 1,6 литра (123 л.с.) в комплектации Travel стоит 1 220 000 рублей. За более мощный мотор 2,0 литра (150 л.с.) надо отдать минимум 1 215 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что компактный кроссовер Kia Seltos впервые сфотографировали в России. "Шпионские" снимки сделали на конвейере завода "Автотор" в Калининграде.