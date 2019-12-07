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07.12.2019 11:23
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Creta от Kia впервые попал на фото в России

Текст: Андрей Полухин
Компактный кроссовер Kia Seltos впервые сфотографировали в России. "Шпионские" снимки сделали на конвейере завода "Автотор" в Калининграде. Разместили изображения на форуме поклонников корейской новинки, который и ранее отличался интересными инсайдами об этой модели.
Фото: seltos.club Фото: seltos.club
Фото: seltos.club

Фотографии позволяют сделать как минимум два вывода. Во-первых, сборка автомобилей - пусть даже приладочная, предсерийная - стартовала. А значит, машина сможет появиться в продаже уже в первом квартале 2020 года. Во-вторых, у нас будет продаваться такой же Seltos, как в Корее. Главное его отличие - "парящий" экран мультимедийной системы. А значит, версия о том, что россиянам достанется китайская версия, представленная на недавнем автосалоне в Гуанчжоу, оказалась неверной.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Салон на одном из снимков показан полностью и четко - в комплектации с механической коробкой передач. Что касается экстерьера, то он уже давно не секрет. Однако теперь ясно, что локализованный Seltos получил светодиодные полоски, соединяющие фары. В темноте новинку Kia отличить будет легче простого.

Что касается технических особенностей автомобиля, то они были рассекречены накануне - благодаря появившемуся в базе Росстандарта ОТТС. Напомним, габаритные размеры автомобиля - 4370x1800x1615 мм, колесная база - 2630 мм.

Фото: seltos.club
Фото: seltos.club

Автомобиль получит три мотора и четыре типа трансмиссии на выбор. Речь идет об атмосферных двигателях объемом 1,6 и 2,0 литра и турбированном 1.6. Первый выдает 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, второй - 149 л.с., а наддувный мотор - 177 л.с. Все они работают на 92-м бензине. Базовый мотор сочетается с 6-ступенчатой "механикой" и классическим "автоматом", топовый - с бесступенчатым вариатором. Турбированному в пару положен преселективный "робот" с двумя сухими сцеплениями. Полный привод будет доступен со всеми силовыми установками, при этом машина с турбомотором получит только исполнение 4x4.

Фото: www.club-solaris.ru
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Главным соперником Seltos на российском рынке станет соплатформенный кроссовер Hyundai Creta. При этом модель от Kia должна быть немного дороже, поскольку лучше оснащена. Кроме того, в числе конкурентов называются Renault Arkana, а также Skoda Karoq и Volkswagen T-Cross, которые появятся у российских дилеров в будущем году, но, скорее всего, будут предлагаться по более высокой цене.

Напомним, корреспондент "РГ" одним из первых смог протестировать Kia Seltos.

#Kia