Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia

В октябре же машину вообще случайно рассекретили в конфигураторе. Благодаря изображению, которое оказалось в Сети, стало понятно, что мы получим очень симпатичный автомобиль. Так и произошло, но премьера модели обошлась без сюрпризов.

Внешность авто стала гармоничнее, ушли в прошлое спорные передние фары, за которые Skoda критиковали все кому не лень. Визуально чешский бестселлер теперь напоминает флагманский Superb. У машины теперь более фактурный капот с глубокими выштамповками и узкие горизонтальные "противотуманки" в нижней части переднего бампера.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Сзади узкие фонари, продолжающие линию, которая доходит и до фар. Место эмблемы посередине заняла гордая надпись Skoda. Косые линии по краям от регистрационного знака нынешнего поколения решили убрать для получения более "чистого" дизайна кормы.

Габариты увеличились - длина у лифтбека и универсала теперь одинаковая (4 689 мм), то есть, они прибавили 22 и 19 мм соответственно. Кузов стал шире на 15 мм (1 829 мм), а вот колесная база не изменилась - все те же 2 686 мм. При этом в Skoda утверждают, что пассажирам на втором ряду будет чуть просторнее (+78 мм).

Фото: Пресс-служба Skoda.

Как и предполагалось, в салоне появилась цифровая приборная панель, большой 10-дюймовый центральный экран мультимедиасистемы,трехзонный климат-контроль, массажные сиденья, переключатель вместо рычага АКП.

Багажник лифтбека теперь вмещает 600 литров вместо 590, а у версии Combi под шторкой 640 литров против 610 у прежней модели.

Для Octavia будут предлагаться бензиновый турбомотор 2.0 TSI мощностью 190 л.с., 2,0-литровые турбодизели с отдачей 115, 150 и 200 л.с. Также автомобиль доступен в версии с подключаемой гибридной силовой установкой, мягким гибридом, а также в газовой версии CNG.

Фото: Пресс-служба Skoda.

В 2020 году ассортимент пополнится "горячей" Skoda Octavia RS, мощность которой может возрасти до 260 л.с., и внедорожной версией Scout. Впрочем в России, скорее всего, автомобиль будет предлагаться со старыми двигателями 1.6 MPI и 1.4 TSI - "заряженные" машины ждать не стоит.

Интересно, что вместе с универсалом, на которой приходится почти две трети продаж модели в Европе, дебютировал и лифтбек, хотя ранее СМИ предполагали, что нам покажут только "сарай".

Новая Octavia доберется до России примерно через год, но скучать поклонникам чешской марки не придется. Уже в декабре состоится дебют кроссовера Karoq - ожидается, что компактный SUV появится у дилеров в январе-феврале. Также в ближайшее время дебютирует новый Rapid.