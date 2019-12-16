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16.12.2019 12:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai привезет в Россию большой кроссовер Palisade. Названа дата

Текст: Андрей Полухин

Hyundai Palisade стартует на российском рынке во втором полугодии 2020 года. Об этом "РГ" сообщили в представительстве корейской компании. Автомобилю предстоит заменить в линейке ушедший с нашего рынка Grand Santa Fe.

Напомним, флагманский кроссовер Hyundai был представлен в ноябре 2018-го. В течение 2019 года он поступил в продажу в Корее, США и Канаде, а в 2020-м доберется и до России.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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При впечатляющих габаритах - 4981x1976x1750 мм (колесная база 2900 мм) - машина получила салон на семь мест и багажное отделение на 510 литров. Оснащается SUV бензиновым V6 объемом 3,8 л. мощностью 295 л.с. или 150-сильным дизелем 2.2. Оба сочетаются с 8-диапазонным "автоматом", который управляется не привычным селектором, а кнопками. По умолчанию у машины передний привод, но опционально доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Среди режимов движения, которые сможет выбирать водитель, не только стандартные, но и два специальных - "песок" и "снег".

Премиальность автомобиля подчеркивает убранство салона. Для отделки здесь использованы перфорированная кожа, мягкий пластик, вставки под карбон. Раздельные сиденья на втором ряду укомплектованы подлокотниками, системами обогрева и вентиляции.

Фото: www.vk.com/kiarioclub
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Перед водителем сразу два больших экрана - виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и тачскрин мультимедийной системы на 10,25 дюйма. На этот монитор, кстати, при перестроении машины выводится картинка с боковых камер заднего вида. Кроме того, имеется проектор на лобовое стекло, показывающий информацию со спидометра или навигатора.

Интересно, что в России уже ездит один Palisade, ввезенный из Кореи в Самарскую область частным образом. А в ноябре стало известно, что компания получила в нашей стране патент на дизайн своего флагмана, обеспечив его дополнительной защитой.

Ожидается, что Hyundai Palisade войдет в сегмент полноразмерных кроссоверов, где поборется с Honda Pilot и Toyota Highlander.

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