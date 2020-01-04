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Рубрика: В мире

Эксперты: Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысит цены на нефть

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эскалация конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, получившего новый виток после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, создает риск повышения цен на нефть. Такое мнение высказали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ).

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Аналитики предполагают, что убийство Сулеймани будет способствовать дальнейшим военным действиям в регионе, что сохранит повышенную премию за риск цен на нефть. Прогноз цены на нефть марки Brent в этом году на уровне 64,6 доллара за баррель сместился в сторону повышения, пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет ОЕ.

Отмечается, что стоимость нефти марки Brent уже выросла на 4%, превысив 69 долларов за баррель. Потенциальное нарушение поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе также создает повышательный риск для цен на нефть, отмечают эксперты.

Напомним, накануне Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента Дональда Трампа США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Вместе с ним были убиты около 10 человек, включая заместителя командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис.

Власти Ирака резко осудили действия США, назвав операцию Пентагона "актом агрессии и нарушением суверенитета", который "поджигает фитиль разрушительной войне в Ираке и регионе". Президент Ирана Хасан Роухани пообещал Вашингтону "сокрушительный ответ".

Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
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