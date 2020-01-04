ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на водительские права

По его словам, ГИБДД РФ подготовила несколько новых нормативно-правовых актов, один из них касается процедуры проверки знаний и навыков на экзамене.

"Основное - это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D", - сказал Николай Гиляков.

Как уточнил в свою очередь заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, внутренние экзамены в автошколах и так проводятся на площадках, поэтому дублировать этот экзамен в ГИБДД нецелесообразно.

Иными словами, учиться парковке, заезду в гараж и прочим премудростям будущим водителям все-таки придется. Но непосредственно в ГАИ на практической части надо будет показать, как кандидат в водители держится за рулем во время поездки по городу.