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04.01.2020 12:01
Рубрика: Авто

ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на водительские права

Текст: Владислав Куликов
ГИБДД России планирует с 1 октября 2020 года исключить "площадку" из экзамена для получения водительских прав. О этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По его словам, ГИБДД РФ подготовила несколько новых нормативно-правовых актов, один из них касается процедуры проверки знаний и навыков на экзамене.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Основное - это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D", - сказал Николай Гиляков.

Как уточнил в свою очередь заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, внутренние экзамены в автошколах и так проводятся на площадках, поэтому дублировать этот экзамен в ГИБДД нецелесообразно.

Иными словами, учиться парковке, заезду в гараж и прочим премудростям будущим водителям все-таки придется. Но непосредственно в ГАИ на практической части надо будет показать, как кандидат в водители держится за рулем во время поездки по городу.