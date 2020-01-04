Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада

Иракская армия опровергла факт нанесения авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление иракских вооруженных сил.

В субботу телеканал Al Sumaria передал об авиационном ударе севернее Багдада по колонне автомашин, в которой находились бойцы шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", а также группа медиков.

Ранее международная коалиция во главе с США опровергла информацию, что наносила авиаудары по указанному району в последние дни. Эти действия расценивались бы как эскалация насилия после убийства американцами руководителя спецподразделения КСИР Касема Сулеймани и нескольких командиров шиитского иракского ополчения в районе аэропорта Багдада, полагают эксперты.