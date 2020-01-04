Как быстро фильм "Холоп" наберет в прокате два миллиарда рублей

Прямо сейчас, во время написания этого текста, в системе ЕАИС значится такая сумма общих сборов "Холопа" - 1 125 465 104. Обозреватель "РГ" пошла в кино - проверить, как обстоят дела на самом деле. В зале кинотеатра, расположенного в одном из столичных торговых центров, 4 января не было свободных мест вообще! Более того, не все желающие смогли попасть на сеанс! Означает это лишь одно: пошел "сарафан". Молва разнеслась, люди отправились в кино.

Начали смотреть. По реакции зала, которая шла по нарастающей - люди смеялись, визжали, стонали, даже хрюкали от удовольствия - можно было понять: это то самое кино, которое нужно нашему народу в новогодние праздники. Из предложенного чисто российского "меню" в кинотеатрах (в самом деле не "Кошек" же смотреть - в "РГ" вышла рецензия, объясняющая, почему так), зрители сделали свой выбор. Не серьезный исторический фильм, апогеем которого стала тяжелая сцена расстрела на Сенатской. Речь о "Союзе Спасения" - цифры его на ЕАИС на данный момент 377 101 147. Не "Вторжение" - не верит до конца наш зритель в придуманных нами же инопланетян. Так же, как и в жанр научной фантастики в отечественном исполнении - а жаль, потому что фильм действительно прорывной, но нашему зрителю лишь предстоит к такому привыкнуть. Цифры "Вторжения" на ЕАИС - 400 508 542. Правда, праздники, как и январь, еще не окончены. Но уже можно констатировать - зрителям России по-прежнему близка комедия. В данном случае о том, как папенькиного сынка перевоспитали методом переноса в другое время - в Русь XIX века, назначив его быть крепостным холопом.

Много чего может напомнить фильм "Холоп" - от советского хита "Неподдающиеся" до сериала "Мажор"; от "Пришельцев" первых, вторых и третьих, путешествующим по коридорам времени, до картины, которая сидит в генах у каждого нашего человека - "Иван Васильевич меняет профессию". Но более всего похож "Холоп" на фильм "Прекрасная эпоха", прошедший у нас в кинотеатрах совсем недавно, но его создателям такие цифры в российском прокате даже и не снились. Однако, есть разница - герой "Прекрасной эпохи" в исполнении Даниэля О'тоя знал, на какой эксперимент идет, чтобы "перевоспитаться" и спасти свой брак, в то время, как персонаж Милоша Биковича оказался в полном неведении. Близок "Холоп" каждому и тем, что так мало тех людей, которых жизнь не захотела или не успела перевоспитать...

Однако больше всего радует в этом фильме то, что Холоп - тупой. Речь не о картине - не подумайте плохого, а о Гришке-холопе. Он не может раскусить человека, когда тот по глупости явно прокололся. Он верит, что татаро-монгольское иго было в XIX веке. Он ничто без Интернета. И это свойство недоучки (а "Холоп" еще похож и на фонвизинского "Недоросля") радует зрителя, примерно как просмотр телешоу "Кто хочет стать миллионером?", когда известные на всю страну люди "плавают", не зная ответа на тот или иной вопрос, а он, проявив смекалку и посмотрев по Интернету правильный ответ, уже чувствует себя королем положения.

Нравится зрителю, что в "Холопе" есть и шутки, словно в КВН или Comedy Club. Некоторые он даже запоминает и будет пересказывать дома. Но более всего по душе нашим людям то, что в "Холопе", как и в "Иронии судьбы", есть неожиданная, незапланированная любовь. И все хорошо заканчивается. Не любит наш зритель неустойчивые концовки, не говоря уже про печальные. Про концовку фильма - это не спойлер, ведь, начиная смотреть фильм "Холоп", еще до того, как на экране возникает название, понимаешь, что просмотренное не принесет тебе никакого вреда. Ни морального, ни нравственного, ни даже физического - в виде расстроенных нервов и необходимости успокоительных препаратов. В "Холопе" все работает на общую идею, и идея эта, как видно по сборам, имеет свое выражение в точном попадании в цель, в зрительскую аудиторию. А тут и до второго миллиарда недалеко. Сколько фильмов перевалило у нас за эту отметку? "Движение вверх", "Т-34". Что еще?

Кстати

Отметку в миллиард рублей в прокате вскоре преодолеет и фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (общие сборы по ЕАИС 897 263 626), что еще раз доказывает: новые Гайдаи и Рязановы необходимы и новому российскому кино. Пусть в данных конкретных случаях их имена Клим Шипенко и Илья Куликов.