На Чукотке нашли тело пропавшего после крупнейшей лавины сноубордиста

Фото: ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу
На Чукотке в 15 километрах от населенного пункта Эгвекинот обнаружили тело сноубордиста.
Спортсмен-экстремал пропал 22 декабря после схода крупнейшей за последние 35 лет лавины. Перед спуском он успел позвонить своим знакомым.
Высота снежного покрова в некоторых местах превышала десять метров, к операции подключали квадрокоптер.
Поисками мужчины занимались не только спасатели, но и волонтеры - сообщившее печальную новость главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу выразило им благодарность.