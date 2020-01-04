На Чукотке нашли тело пропавшего после крупнейшей лавины сноубордиста

На Чукотке в 15 километрах от населенного пункта Эгвекинот обнаружили тело сноубордиста.

Спортсмен-экстремал пропал 22 декабря после схода крупнейшей за последние 35 лет лавины. Перед спуском он успел позвонить своим знакомым.

Высота снежного покрова в некоторых местах превышала десять метров, к операции подключали квадрокоптер.

Поисками мужчины занимались не только спасатели, но и волонтеры - сообщившее печальную новость главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу выразило им благодарность.