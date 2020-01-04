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04.01.2020 21:20
Рубрика: В мире

Президент Ирана призвал Турцию сплотиться в противостоянии США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Президент Ирана Хасан Роухани убежден в необходимости сплотить усилия Тегерана и Анкары для противодействия агрессивной политике США в регионе после убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом глава правительства ИРИ заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
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"Если мы промолчим против действий агрессора, это может привести к еще большей дерзости в совершении им агрессивных шагов. Нам всем следует в один голос выступить против агрессии США, которая представляет большую опасность для региона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой иранского президента.

Роухани отметил, что погибший глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани сыграл выдающуюся роль в борьбе с международным терроризмом в регионе, и Тегеран признателен турецкому руководству за сочувствие и соболезнования в связи с гибелью генерала.

"Сегодня США совершили против нас большое преступление, и, если мы будем молчать, завтра они свершат подобное против других государств", - подчеркнул Роухани.

Ранее заместитель командующего КСИР Али Фадави заявил, что Иран жестоко отомстит США за убийство Сулеймани. По его словам, месть будет совершена "в самое подходящее время и самым наилучшим образом".

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