Президент Ирана призвал Турцию сплотиться в противостоянии США

Президент Ирана Хасан Роухани убежден в необходимости сплотить усилия Тегерана и Анкары для противодействия агрессивной политике США в регионе после убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом глава правительства ИРИ заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

"Если мы промолчим против действий агрессора, это может привести к еще большей дерзости в совершении им агрессивных шагов. Нам всем следует в один голос выступить против агрессии США, которая представляет большую опасность для региона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой иранского президента.

Роухани отметил, что погибший глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани сыграл выдающуюся роль в борьбе с международным терроризмом в регионе, и Тегеран признателен турецкому руководству за сочувствие и соболезнования в связи с гибелью генерала.

"Сегодня США совершили против нас большое преступление, и, если мы будем молчать, завтра они свершат подобное против других государств", - подчеркнул Роухани.

Ранее заместитель командующего КСИР Али Фадави заявил, что Иран жестоко отомстит США за убийство Сулеймани. По его словам, месть будет совершена "в самое подходящее время и самым наилучшим образом".