В КСИР Ирана рассказали, как отомстят США за убийство Сулеймани

Иран намерен жестоко отомстить США за убийство руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил замкомандующего КСИР Али Фадави.

"Что касается обещания Исламской Республики Иран отомстить исполнителям убийства Касема Сулеймани, то США должны ожидать жесткой мести за это преступление. И эта месть последует не только от Ирана. Большой фронт сопротивления имеет обширную географию, готов жестко отомстить и обязательно это сделает", - приводит слова Фадави телерадиокомпания IRIB.

При этом замглавы КСИР подчеркнул, что "месть будет однозначно совершена в самое подходящее время и самым наилучшим образом".

Напомним, в результате операции Пентагона генерал Сулеймани и его сопровождающие были убиты накануне в аэропорту Багдада. Среди погибших - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали погибших причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, заявил, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства грубо нарушают международное право.