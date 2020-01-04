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04.01.2020 16:50
Рубрика: В мире

В КСИР Ирана рассказали, как отомстят США за убийство Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов

Иран намерен жестоко отомстить США за убийство руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил замкомандующего КСИР Али Фадави.

Фото: RADEK PIETRUSZKA /EPA
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"Что касается обещания Исламской Республики Иран отомстить исполнителям убийства Касема Сулеймани, то США должны ожидать жесткой мести за это преступление. И эта месть последует не только от Ирана. Большой фронт сопротивления имеет обширную географию, готов жестко отомстить и обязательно это сделает", - приводит слова Фадави телерадиокомпания IRIB.

При этом замглавы КСИР подчеркнул, что "месть будет однозначно совершена в самое подходящее время и самым наилучшим образом".

Напомним, в результате операции Пентагона генерал Сулеймани и его сопровождающие были убиты накануне в аэропорту Багдада. Среди погибших - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали погибших причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, заявил, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства грубо нарушают международное право.

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