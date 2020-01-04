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04.01.2020 14:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Миллион пассажиров перевезли электробусы, курсирующие у Киевского вокзала Москвы

Текст: Любовь Проценко

Электробусы, маршруты которых проходят у Киевского вокзала столицы, перевезли миллион пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, отметив, что ими ежедневно пользуются свыше 32 тысяч человек.

Фото: Аркадий Колыбалов
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В прошлом году площадь, которая много лет стояла перекопанной с самым большим в городе котлованом, привели в порядок. Вместо гигантского торгового центра, который здесь планировали построить инвесторы до 2010 года, столичные власти провели масштабное благоустройство. Оборудовали удобный пересадочный узел, установили зарядные станции. Четыре маршрута - № т17, т34к, 205к и 791, перевели на электробусы. В частности, маршрут т17 проходит через Мосфильмовскую улицу, метро "Ломоносовский проспект", "Раменки" и "Мичуринский проспект" до метро "Озерная" и связывает районы на западе Москвы. Электробусы № т34к следуют через Мосфильмовскую улицу, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и проспект Вернадского до улицы Кравченко, № 791 связывает Киевский вокзал с 4-м Сетуньским проездом на западе Москвы, № 205к - проходит через Мосфильмовскую улицу и улицу Улофа Пальме до улицы Довженко.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал:

- Производители полностью выполнили условия контракта - в Москве уже работают 300 электробусов. Они курсируют на 18 маршрутах на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы. В перспективе именно электробусы должны стать основным наземным транспортом в Москве, а дизельные автобусы уйдут в прошлое. Так, на 2020 год запланирована поставка ещё 300 электробусов. Прошлой зимой электробус успешно прошёл проверку холодами и готов к работе в экстремальных погодных условиях в этом году.

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