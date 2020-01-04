Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По его словам, действия Вашингтона на Ближнем Востоке способны привести к непредсказуемым последствиям. Кадыров подчеркнул, что произошедшее не может оставить никого равнодушным, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что произошедшее грубо нарушает принципы международного права и заслуживает осуждения. Лавров указал на тяжелые последствия действий США для регионального мира и стабильности.

Напомним, в пятницу Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента Дональда Трампа в Ираке была проведена операция по ликвидации Сулеймани. Американская сторона утверждает, что он якобы активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону