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04.01.2020 04:31
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
Убийство Сулеймани может иметь далеко идущие последствия

По его словам, действия Вашингтона на Ближнем Востоке способны привести к непредсказуемым последствиям. Кадыров подчеркнул, что произошедшее не может оставить никого равнодушным, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что произошедшее грубо нарушает принципы международного права и заслуживает осуждения. Лавров указал на тяжелые последствия действий США для регионального мира и стабильности.

Напомним, в пятницу Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента Дональда Трампа в Ираке была проведена операция по ликвидации Сулеймани. Американская сторона утверждает, что он якобы активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону

Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью генерала Сулеймани
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