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04.01.2020 20:19
Рубрика: Спорт

Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года

Текст: Илья Соболев

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. В полуфинальном матче команда Валерия Брагина в овертайме одолела шведов - 5:4.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

В 2017 и 2019-м годах наша "молодежка" довольствовалась "бронзой", а в 2018-м россияне и вовсе остались за бортом четверки сильнейших, финишировав лишь пятыми.

Любопытно, что в двух своих последних финалах сборная России встречалась с командами, одна из которых станет ее соперником в борьбе за "золото" и в этот раз. В 2016-м году наши уступили Финляндии - 3:4 ОТ, а в 2015-м не преуспели в игре в "догонялки" с Канадой - 4:5.

Полуфинал Канада - Финляндия начнется сегодня в 21.00 по московскому времени.

К слову, в это же время начнется финальный матч, но уже завтра. Его в прямом эфире покажет "Первый канал". Добавим, что в последний раз российская "молодежка" выигрывала чемпионский титул в 2011 году, когда в памятном матче одолела канадцев - 5:3.

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