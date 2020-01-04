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04.01.2020 22:10
Рубрика: В мире

Шиитская группировка угрожает нападением на американские военные базы

Текст: Александр Саможнев

Шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" угрожает с воскресенья атаковать американские базы в Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего спецоперациями военизированного формирования.

В заявлении говорится, что сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз "американского врага", начиная с вечера воскресенья.
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Между тем в субботу был нанесен ракетный удар по району Багдада аль-Джадрия, в котором располагаются различные министерства и ведомства. Кроме того, минометному обстрелу подверглась военная база "Балад" на севере столицы. Возможные людские потери и материальный ущерб уточняются. Сообщается о пятерых раненых.

Напомним, в пятницу, третьего января, от удара американских военных погиб командир элитной иранской спецслужбы генерал Касема Сулеймани. Ситуация в Ираке в этой связи резко обострилась. Тегеран заявил об ответных действиях против США.

В мире Ближний Восток Ирак Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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