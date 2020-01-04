Шиитская группировка угрожает нападением на американские военные базы

Шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" угрожает с воскресенья атаковать американские базы в Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего спецоперациями военизированного формирования.

В заявлении говорится, что сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз "американского врага", начиная с вечера воскресенья.

Между тем в субботу был нанесен ракетный удар по району Багдада аль-Джадрия, в котором располагаются различные министерства и ведомства. Кроме того, минометному обстрелу подверглась военная база "Балад" на севере столицы. Возможные людские потери и материальный ущерб уточняются. Сообщается о пятерых раненых.

Напомним, в пятницу, третьего января, от удара американских военных погиб командир элитной иранской спецслужбы генерал Касема Сулеймани. Ситуация в Ираке в этой связи резко обострилась. Тегеран заявил об ответных действиях против США.