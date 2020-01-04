США с союзниками приостановили обучение военнослужащих Ирака

Коалиция во главе с США по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") приостановила обучение иракских военнослужащих после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера. Он отмечает, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке в рамках операции "Непоколебимая решимость".

"Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - цитирует Пфеффера РИА Новости. Отмечается, что данное указание обязательно для выполнения всеми странами-партнерами, задействованными в рамках операции на полигонах Ирака.

Напомним, по распоряжению президента США Дональда Трампа Пентагон провел в Ираке операцию по ликвидации Сулеймани. Вместе с ним были убиты 10 человек, включая заместителя командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Власти Ирака резко осудили действия американцев. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Адель Абдель Махди назвал операцию США "актом агрессии и нарушением суверенитета", который "поджигает фитиль разрушительной войне в Ираке и регионе". Он также указал на нарушение условий присутствия американских войск в Ираке, роль которых ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с террористами группировки ДАИШ.