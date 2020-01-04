В России начали разработку ракеты для запусков с "Морского старта"

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) вместе с компанией S7 Space (оператор проекта "Морской старт") начал работу над параметрами ракеты, предназначенной для запусков с плавучей платформы "Морской старт".

"В настоящее время специалистами нашего предприятия проводится обсуждение с компанией S7 Space тактико-технических требований к ракете-носителю в обеспечение пусков с ракетно-космического комплекса "Морской старт" и сроков проведения основных этапов работ", - рассказали ТАСС в пресс-службе РКЦ "Прогресс".

В начале декабря 2019 года пресс-служба S7 Space сообщила, что плавучая платформа будет перебазирована в российский порт на Дальнем Востоке в 2020 году. Соответствующее разрешение получено от Госдепартамента США.

Еще в октябре стало известно, что пусковую платформу проекта подготовили к перемещению: с нее демонтировали все американское и украинское оборудование (информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование для ракеты "Зенит" от "Южмаша"). Оно было складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич. Но без разрешения Госдепа перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна был невозможен.

По предварительным планам, перебазирование плавучего космодрома может состояться уже весной. Однако пока нет информации, каким образом - своим ходом или с помощью буксира. Ранее о планах разместить "Морской старт" в России рассказывал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

После перехода на территорию РФ стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка под Владивостоком. 6 декабря гендиректор завода Андрей Якимчук подтвердил СМИ: предприятие полностью готово принять и отремонтировать "Морской старт", два судна которого займут, по меньшей мере, треть производственной мощности. По словам Якимчука, S7 Space ищет место для постоянной дислокации судов. Но это небыстрый процесс, поэтому на Славянском судоремонтном заводе плавучий космодром пробудет не менее года.

Напомним: плавучий космодром "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. После банкротства и реорганизации в 2016 году проект "Морской старт" выкуплен российской компанией S7 Space.