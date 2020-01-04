Врач: Спустя шесть лет после аварии Шумахер уже не тот, каким мы его помним

Итальянский хирург Никола Ачарри прокомментировал слова супруги Михаэля Шумахера Коринны, выступившей накануне, в день 51-летия гонщика, с заявлением.

Обращаясь к болельщикам, жена семикратного чемпиона "Формулы-1" отметила, что "большие свершения начинаются с маленьких шагов".

"Я отношусь к этим словам очень осторожно, потому что в том, что говорится публично, очень мало информации. Трудно понять, что принимается за клиническую точку отсчета. Очевидно, что после шести лет восстановления Михаэль уже не тот человек, которого мы помним на гоночной трассе. Состояние Михаэля требует постоянного внимания. Шуми будут окружать люди, которые, контактируя с ним, помогут ему сохранять активность. У него будет команда физиотерапевтов для того, чтобы избежать последствий длительного восстановления, таких как мышечная атрофия, поражение сухожилий, остеопороз, которые в случае менее благоприятных финансовых обстоятельств могут привести к необратимым последствиям", - приводит слова Ачарри motosport.com.

Кроме того, врач прокомментировал информацию, согласно которой Михаэль Шумахер был тайно перевезен в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками.

"Лечение стволовыми клетками до сих пор является экспериментальным. Если бы они проводились в более широком медицинском разрезе, то, возможно, у нас были бы рецепты для многих болезней, особенно, связанных с позвоночником и спинным мозгом. Но по-прежнему нет ничего конкретного, что позволяло бы ожидать решения для всех недугов", - отметил Ачарри.

Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года получил тяжелые черепно-мозговые травмы при падении во время катания на горнолыжном курорте во французском Мерибеле. Семья гонщика старается хранить состояние Шумахера в тайне. Сообщалось, что в декабре 2019 года Михаэль вместе с родными покинул виллу в Женеве и отправился на Майорку, где состоялось празднование его дня рождения.